Особлива дієта. Як потрібно харчуватися людям із серцево-судинними захворюваннями
Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є досить поширеними як в Україні, так і у всьому світі. Одним із запобіжників їхнього розвитку є дотримання принципів здорового харчування. Проте у випадку, якщо у вас уже виникло ССЗ, варто не забувати про спеціальну дієту.
Про неї розповіла дієтолог Ольга Безугла на своїй сторінці в Instagram.
Коротко про хвороби серця
Серцево-судинні захворювання - це група захворювань серця та кровоносних судин, що включає: гіпертонічну хворобу (високий тиск), ішемічну хворобу серця, ревматичні захворювання серця, цереброваскулярні захворювання та інші.
Високий артеріальний тиск (гіпертонія) - це найбільш поширене захворювання серед структури ССЗ у всьому світі та захворювання, яке підвищує ризик розвитку таких ускладнень як інсульт та інфаркт.
Найважливішими факторами ризику ССЗ є:
- нездорове харчування
- гіподинамія (обмеження рухової активності)
- вживання тютюну та зловживання алкоголем
Як харчуватися з хворобами серця
Експерти Національного інституту здоров'я США розробили дієту, яка може допомогти людям контролювати свій артеріальний тиск та впливати на ризики ССЗ. Вона називається DASH-дієта, що означає Dietary Approaches to Stop Hypertension (дієтичні підходи для зупинки гіпертонії).
Основна мета DASH дієти - нормалізація артеріального тиску. Разом із тим додатковими перевагами є зниження рівня холестерину, контроль цукру в крові та нормалізація ваги.
Основні принципи DASH-дієти:
- поступово знижувати калорійність їжі
- їсти фрукти, овочі, цільнозернові та молочні продукти, птицю, рибу, горіхи, бобові
- обмежити споживання насичених жирів, цукру та солі, обирати фрукти або овочі як закуски замість цукерок або чипсів
- пити можна будь-які напої, крім солодких варіантів. Найкращий вибір - вода
Раніше ми розповідали, як знизити артеріальний тиск без використання ліків.
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