ua ru
Чт, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Особлива дієта. Як потрібно харчуватися людям із серцево-судинними захворюваннями

Новость на русском →
Четвер 25 травня 2023 15:34
Особлива дієта. Як потрібно харчуватися людям із серцево-судинними захворюваннями Якою повинна бути дієта при хворобах серця (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Ольга Безугла

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є досить поширеними як в Україні, так і у всьому світі. Одним із запобіжників їхнього розвитку є дотримання принципів здорового харчування. Проте у випадку, якщо у вас уже виникло ССЗ, варто не забувати про спеціальну дієту.

Про неї розповіла дієтолог Ольга Безугла на своїй сторінці в Instagram.

Коротко про хвороби серця

Серцево-судинні захворювання - це група захворювань серця та кровоносних судин, що включає: гіпертонічну хворобу (високий тиск), ішемічну хворобу серця, ревматичні захворювання серця, цереброваскулярні захворювання та інші.

Високий артеріальний тиск (гіпертонія) - це найбільш поширене захворювання серед структури ССЗ у всьому світі та захворювання, яке підвищує ризик розвитку таких ускладнень як інсульт та інфаркт.

Найважливішими факторами ризику ССЗ є:

  • нездорове харчування
  • гіподинамія (обмеження рухової активності)
  • вживання тютюну та зловживання алкоголем

Як харчуватися з хворобами серця

Експерти Національного інституту здоров'я США розробили дієту, яка може допомогти людям контролювати свій артеріальний тиск та впливати на ризики ССЗ. Вона називається DASH-дієта, що означає Dietary Approaches to Stop Hypertension (дієтичні підходи для зупинки гіпертонії).

Основна мета DASH дієти - нормалізація артеріального тиску. Разом із тим додатковими перевагами є зниження рівня холестерину, контроль цукру в крові та нормалізація ваги.

Основні принципи DASH-дієти:

  • поступово знижувати калорійність їжі
  • їсти фрукти, овочі, цільнозернові та молочні продукти, птицю, рибу, горіхи, бобові
  • обмежити споживання насичених жирів, цукру та солі, обирати фрукти або овочі як закуски замість цукерок або чипсів
  • пити можна будь-які напої, крім солодких варіантів. Найкращий вибір - вода

Раніше ми розповідали, як знизити артеріальний тиск без використання ліків.

Читайте також, який фрукт знижує ризик розвитку хвороб серця на 22%.

Читайте РБК-Україна в Google News
дієтолог серце серцево-судинні захворювання Поради дієтолога