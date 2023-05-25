Особлива дієта. Як потрібно харчуватися людям із серцево-судинними захворюваннями

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є досить поширеними як в Україні, так і у всьому світі. Одним із запобіжників їхнього розвитку є дотримання принципів здорового харчування. Проте у випадку, якщо у вас уже виникло ССЗ, варто не забувати про спеціальну дієту.

Про неї розповіла дієтолог Ольга Безугла на своїй сторінці в Instagram .

Коротко про хвороби серця

Серцево-судинні захворювання - це група захворювань серця та кровоносних судин, що включає: гіпертонічну хворобу (високий тиск), ішемічну хворобу серця, ревматичні захворювання серця, цереброваскулярні захворювання та інші.

Високий артеріальний тиск (гіпертонія) - це найбільш поширене захворювання серед структури ССЗ у всьому світі та захворювання, яке підвищує ризик розвитку таких ускладнень як інсульт та інфаркт.

Найважливішими факторами ризику ССЗ є:

нездорове харчування

гіподинамія (обмеження рухової активності)

вживання тютюну та зловживання алкоголем

Як харчуватися з хворобами серця

Експерти Національного інституту здоров'я США розробили дієту, яка може допомогти людям контролювати свій артеріальний тиск та впливати на ризики ССЗ. Вона називається DASH-дієта, що означає Dietary Approaches to Stop Hypertension (дієтичні підходи для зупинки гіпертонії).

Основна мета DASH дієти - нормалізація артеріального тиску. Разом із тим додатковими перевагами є зниження рівня холестерину, контроль цукру в крові та нормалізація ваги.

Основні принципи DASH-дієти: