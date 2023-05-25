Особенная диета. Как нужно питаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) достаточно распространены как в Украине, так и во всем мире. Одним из предохранителей их развития является соблюдение принципов здорового питания. Однако в случае, если у вас уже возникло ССЗ, следует не забывать о специальной диете.
О ней рассказала диетолог Ольга Безуглая на своей странице в Instagram.
Коротко о болезнях сердца
Сердечно-сосудистые заболевания - это группа заболеваний сердца и кровеносных сосудов, включающая: гипертоническую болезнь (высокое давление), ишемическую болезнь сердца, ревматические заболевания сердца, цереброваскулярные заболевания и другие.
Высокое артериальное давление (гипертония) - это наиболее распространенное заболевание среди структуры ССЗ во всем мире и заболевание, повышающее риск развития таких осложнений как инсульт и инфаркт.
Важнейшими факторами риска ССЗ являются:
- нездоровое питание
- гиподинамия (ограничение двигательной активности)
- употребление табака и злоупотребление алкоголем
Как питаться с болезнями сердца
Эксперты Национального института здоровья США разработали диету, которая может помочь людям контролировать свое АД и влиять на риски ССЗ. Она называется DASH-диета, что означает Dietary Approaches to Stop Hypertension (диетические подходы для остановки гипертонии).
Основная цель DASH диеты - нормализация артериального давления. Вместе с тем, дополнительными преимуществами являются снижение уровня холестерина, контроль сахара в крови и нормализация веса.
Основные принципы DASH-диеты:
- постепенно снижать калорийность пищи
- есть фрукты, овощи, цельнозерновые и молочные продукты, птицу, рыбу, орехи, бобовые
- ограничить потребление насыщенных жиров, сахара и соли, выбирать фрукты или овощи в качестве закусок вместо конфет или чипсов
- пить можно любые напитки, кроме сладких вариантов. Лучший выбор - вода
Раньше мы рассказывали, как снизить артериальное давление без использования лекарств.
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