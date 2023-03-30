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Кардіолог назвала фрукт, який знижує ризик серцево-судинних хвороб на 22%

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Четвер 30 березня 2023 21:28
Кардіолог назвала фрукт, який знижує ризик серцево-судинних хвороб на 22% Який фрукт допоможе серцю (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Правильне харчування допомагає нам бути здоровішими, і, відповідно - щасливішими. Медики часто наголошують, що варто їсти більше фруктів і овочів, а деякі з них можуть принести значну користь серцево-судинній системі.

Про те, який фрукт може допомогти серцю і судинам, в Instagram розповіла кардіолог Наталія Федів.

У чому секрет успіху цього фрукту

Олеїнова кислота, яка міститься в авокадо, допомагає знизити рівень так званого шкідливого холестерину.

Фрукт - це джерело корисних мононенасичених жирів, вітамінів С, Е, багатий на фолієву кислоту, K та Mg.

Цікаво, що всього 1 авокадо забезпечує до 20% щоденної потреби в клітковині.

Скільки авокадо треба вживати на день

Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Американської асоціації серця, в якому взяло участь понад 110 тисяч учасників, виявилося, що вживання двох порцій авокадо на тиждень сприяло зниженню серцево-судинних захворювань на 16-22 %.

1 порція авокадо - це 1/2 фрукту, або ж 80 грамів м'якоті.

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Інгредієнти:

  • 1 стигле авокадо
  • 1 середня червона цибуля 
  • 1 перець чилі 
  • 1 зубчик часнику
  • сік 1/2 лимона (чи лайма)
  • 1 ст. л. соняшникової олії 
  • кілька гілочок кінзи
  • мексиканські тортильї (або лаваш для подачі)

Раніше доктор Євген Комаровський розповів, чи правда те, що метеозалежність може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.

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