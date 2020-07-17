Особенная пенсия в Украине: кто может получать и сколько платят

Пенсию в Украине начисляют людям с инвалидностью, причем для ее получения также нужен страховой стаж. И такое требование не зависит от группы, но имеет прямую связь с тем, в каком возрасте человек полностью или частично утратил трудоспособность. Также размер выплат связан с группой инвалидности - первой, второй или третьей.

А вот период, в который была приобретена инвалидность - до трудоустройства, во время или после окончания - не имеет веса при назначении пенсионных выплат, но есть нюансы, пишет buhgalter911.com

Людям с инвалидностью тоже нужен страховой стаж

Если человек получил инвалидность вследствие трудового увечья или же профзаболевания, то стаж в учет не идет.

Но в то же время для инвалидов первой, второй и третей группы общего заболевания обязательно наличие определенного страхового стажа. Тут все зависит от возраста, когда была получена инвалидность, и какая группа присвоена человеку. Детали в таблице.

Соотношение группы, стажа и возраста для лиц с инвалидностью (фото: lawportal.com.ua)

Если же инвалидность была получена после достижения пенсионного возраста, то пенсию по инвалидности можно оформить при наличии 15 лет страхового стажа. А если достаточного количества лет нет, тогда человеку назначат социальное пособие. Оно, как правило, равняется прожиточному минимуму для лиц утративших трудоспособность (1712 грн на 1 июля). Для этого обращаться нужно не в ПФУ, а в местное управление труда и социальной защиты населения по месту жительства, проще говоря - собес.

Пенсия по инвалидности назначается пожизненно или же на весь период инвалидности. А бессрочно получать пенсии по инвалидности могут украинцы, достигшие пенсионного возраста.

Размер пенсии по инвалидности

Величина такой пенсии зависит от группы инвалидности:

лица с инвалидностью 1 группы будут получать 100% пенсии по возрасту,

лица с инвалидностью 2 группы - 90% пенсии по возрасту,

лица с инвалидностью 3 группы - 50% пенсии по возрасту.

Если же у человека с инвалидностью 2 и 3 группы есть необходимый страховой стаж, то размер его пенсии может равняться пенсии по возрасту. Опять же таки, здесь имеет значение возраст, в котором инвалидность была установлена. Подробнее можно увидеть в таблице ниже.

Стаж и пенсия по инвалидности 2 и 3 групп (фото: lawportal.com.ua)

Отметим, что потеря трудоспособности во время срочной военной службы дает право получить пенсию по инвалидности и при отсутствии требуемого страхового стажа.

Кроме того, увеличить размер выплат людям с инвалидностью могут некоторые надбавки: на уход или на иждивенцев, дополнительные пенсии, индексации, пенсии за особые заслуги перед Украиной (если человек с инвалидностью имеет на них право).

50 грн надбавки будет на уход лицам с инвалидностью I группы, одиноким инвалидам II группы, а также одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста.

150 гривен - неработающим пенсионерам, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети. При этом доплатят на каждого ребенка.

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