Основные симптомы коронавируса изменились из-за мутаций

Коронавирус мутировал и это привело к изменению его основных симптомов. Ученые говорят, что головная боль, боль в горле и насморк - теперь самые частые симптомы COVID-19.

При этом Всемирная организация здравоохранения по-прежнему перечисляет три контрольных признака вируса: лихорадку, непрерывный кашель и потерю вкуса и запаха.

Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор заявил, что индийский вариант коронавируса у молодых людей сейчас больше похож на простуду.

Он также добавил, что люди должны проходить тестирование, если они думают, что у них простуда. Это поможет сдержать любое потенциальное распространение COVID-19.

По данным экспертов, кашель был наиболее распространенным симптомом в начале пандемии, и он был у 46% инфицированных пациентов.

"С начала мая мы изучаем основные симптомы, и они уже не такие, как раньше ", - отметили ученые.