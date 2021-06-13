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Основні симптоми коронавірусу змінилися через мутацій

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Неділя 13 червня 2021 16:01
Основні симптоми коронавірусу змінилися через мутацій Колаж РБК-Україна: основні симптоми COVID-19 змінилися
Автор: Роман Мирончук

Коронавірус мутував і це призвело до зміни його основних симптомів. Вчені говорять, що головний біль, біль в горлі і нежить - тепер найчастіші симптоми COVID-19.

Про це повідомляє Mirror.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я як і раніше перераховує три контрольних ознаки вірусу: лихоманку, безперервний кашель і втрату смаку і запаху.

Професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор заявив, що індійський варіант коронавірусу у молодих людей зараз більше схожий на застуду.

Він також додав, що люди повинні проходити тестування, якщо вони думають, що у них застуда. Це допоможе стримати будь-яке потенційне поширення COVID-19.

За даними експертів, кашель був найбільш поширеним симптомом на початку пандемії, і він був у 46% інфікованих пацієнтів.

"З початку травня ми вивчаємо основні симптоми, і вони вже не такі, як раніше", - зазначили вчені.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив занепокоєння з приводу поширення Delta-варіанту коронавірусу. Він також зазначив, що менш оптимістичний щодо ослаблення карантинних обмежень, які заплановані з 21 червня.

Ми також писали про те, що головний санітарний лікар Ігор Кузин розповів, коли робити щеплення після перенесеного COVID-19.

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