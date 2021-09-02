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Заснована українцем компанія запустить ракету в космос вже завтра: де дивитися онлайн

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Четвер 02 вересня 2021 13:30
Заснована українцем компанія запустить ракету в космос вже завтра: де дивитися онлайн Колаж РБК-Україна: Ракета Alpha полетить у космос 3 вересня
Автор: Світлана Мащенко

Заснована українцем компанія Firefly Aerospace готується до першого запуску легкої ракети-носія Alpha. У космос вона полетить вже 3 вересня, а за її стартом можна буде стежити онлайн.

Як побачити унікальну подію - читайте нижче в нашому матеріалі.

У прес-службі компанії нам розповіли, що Alpha відправиться в космос з бази космічних військ США Ванденберг, Каліфорнія.

Пускове вікно буде відкритим з 4 до 8 ранку 3 вересня за київським часом, всі охочі матимуть можливість стежити за подіями в прямому ефірі на YouTube-каналі Макс Поляков і Ноосфера Max Polyakov & Noosphere.

Тут українці зможуть переглянути пряму трансляцію рідною мовою.

Що відомо про ракету?

Ракета розробляється компанією з 2014 року і належить до легкого класу ракет-носіїв. Alpha вважається однією з найбільших ракет легкого класу. Її висота 29 м, Діаметр 1,8 м, діаметр обтікача - 2 м.

Двоступенева ракета виконана з композитних матеріалів і обладнана чотирма рідинними двигунами. Вона міцна і порівняно легка, тому може виводити до 1 тонни корисного вантажу на орбіту.

Заснована українцем компанія запустить ракету в космос вже завтра: де дивитися онлайн

Фото: Ракета Alpha готується до запуску (прес-служба)

Цікаво, що ракету Alpha вже називають конкурентом Falcon-1 американського винахідника і мільярдера Ілона Маска.

Раніше ми писали, що з'явилися фото з попередньої підготовки до запуску ракети Alpha.

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