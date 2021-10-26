Основанная украинцем комания запустит модуль Blue Ghost на Луну: первые детали
Компания Firefly Aerospace, основанная украинцем, готовится запустить мунлендер в рамках программы NASA - посадочного модуля Blue Ghost. Планируется это событие на 2023 год.
Что об этом известно - читайте ниже в материале Styler.
Миссия Blue Ghost 2023 года планируется первой из череды ежегодных миссий Firefly на лунную поверхность.
"NASA подтвердило готовность лунного посадочного модуля Blue Ghost компании Firefly Aerospace в соответствии с графиком лунной миссии Artemis - к сентябрю 2023 года. Firefly Aerospace разрабатывает мунлендер, с использованием которого в рамках программы NASA, компания будет обеспечивать комплексные услуги доставки, в том числе, интеграцию полезной нагрузки, запуск и посадку на Луну", - рассказали в компании.
Отметим, что лунный посадочный модуль Blue Ghost имеет полезную нагрузку 50 кг.
Согласно графику лунной миссии Artemis, мунлендер должен будет приземлиться в лунном бассейне Моря Кризисов в сентябре 2023. Модуль доставит на поверхность Луны десять полезных грузов NASA, а также несколько коммерческих грузов.
В феврале 2021 года был подписан контракт на сумму 93,3 миллиона долларов между Firefly и NASA на доставку пакета из 10 научных исследований и демонстраций технологий на Луну в 2023 году.
Интересно, что Море Кризисов было предметом изучения предыдущих лунных миссий. Там в свое время совершили посадку советские аппараты Луна 15, Луна 23 и Луна 24.
Для справки:
Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частная аэрокосмическая компания со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которая разрабатывает легкие ракеты-носители.
В апреле 2017 генеральный директор Том Маркусик заявил о банкротстве компании, позже ее активы были выкуплены украинским предпринимателем Максимом Поляковым. Поляков перезапустил компанию под новым названием Firefly Aerospace.
Ранее Firefly Aerospace разработала и построила ракету Alpha, которая во время первого запуска 3 сентября, к сожалению, взорвалась. Но в компании сразу же заявили, что начали разработку второй ракеты.