Заснована українцем команія запустить модуль Blue Ghost на Місяць: перші деталі
Компанія Firefly Aerospace, заснована українцем, готується запустити мунлендер в рамках програми NASA - посадкового модуля Blue Ghost. Планується ця подія на 2023 рік.
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Місія Blue Ghost 2023 року планується першою з низки щорічних місій Firefly на місячну поверхню.
"NASA підтвердило готовність місячного посадкового модуля Blue Ghost компанії Firefly Aerospace відповідно до графіка місячної місії Artemis - до вересня 2023 року. Firefly Aerospace розробляє мунлендер, з використанням якого в рамках програми NASA, компанія буде забезпечувати комплексні послуги доставки, в тому числі, інтеграцію корисного навантаження, запуск і посадку на Місяць", - розповіли в компанії.
Відзначимо, що місячний посадковий модуль Blue Ghost має корисне навантаження 50 кг.
Згідно з графіком місячної місії Artemis, мунлендер повинен буде приземлитися в місячному басейні Моря Криз у вересні 2023. Модуль доставить на поверхню Місяця десять корисних вантажів NASA, а також кілька комерційних вантажів.
У лютому 2021 року був підписаний контракт на суму 93,3 мільйона доларів між Firefly і NASA на доставку пакету з 10 наукових досліджень і демонстрацій технологій на місяць в 2023 році.
Цікаво, що Море Криз було предметом вивчення попередніх місячних місій. Там свого часу здійснили посадку радянські апарати Місяць 15, Місяць 23 і Місяць 24.
Для довідки:
Firefly Aerospace (раніше - Firefly Space Systems) - приватна аерокосмічна компанія зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яка розробляє легкі ракети-носії.
У квітні 2017 генеральний директор Том Маркусік заявив про банкрутство компанії, пізніше її активи були викуплені українським підприємцем Максимом Поляковим. Поляков перезапустив компанію під новою назвою Firefly Aerospace.
Раніше Firefly Aerospace розробила і побудувала ракету Alpha, яка під час першого запуску 3 вересня, на жаль, вибухнула. Проте у компанії відразу ж заявили, що почали розробку другої ракети.