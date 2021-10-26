Заснована українцем команія запустить модуль Blue Ghost на Місяць: перші деталі

Компанія Firefly Aerospace, заснована українцем, готується запустити мунлендер в рамках програми NASA - посадкового модуля Blue Ghost. Планується ця подія на 2023 рік.

Що про це відомо - читайте нижче в матеріалі Styler.

Місія Blue Ghost 2023 року планується першою з низки щорічних місій Firefly на місячну поверхню.

"NASA підтвердило готовність місячного посадкового модуля Blue Ghost компанії Firefly Aerospace відповідно до графіка місячної місії Artemis - до вересня 2023 року. Firefly Aerospace розробляє мунлендер, з використанням якого в рамках програми NASA, компанія буде забезпечувати комплексні послуги доставки, в тому числі, інтеграцію корисного навантаження, запуск і посадку на Місяць", - розповіли в компанії.

Відзначимо, що місячний посадковий модуль Blue Ghost має корисне навантаження 50 кг.

Згідно з графіком місячної місії Artemis, мунлендер повинен буде приземлитися в місячному басейні Моря Криз у вересні 2023. Модуль доставить на поверхню Місяця десять корисних вантажів NASA, а також кілька комерційних вантажів.

У лютому 2021 року був підписаний контракт на суму 93,3 мільйона доларів між Firefly і NASA на доставку пакету з 10 наукових досліджень і демонстрацій технологій на місяць в 2023 році.

Цікаво, що Море Криз було предметом вивчення попередніх місячних місій. Там свого часу здійснили посадку радянські апарати Місяць 15, Місяць 23 і Місяць 24.

Для довідки:

Firefly Aerospace (раніше - Firefly Space Systems) - приватна аерокосмічна компанія зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яка розробляє легкі ракети-носії.

У квітні 2017 генеральний директор Том Маркусік заявив про банкрутство компанії, пізніше її активи були викуплені українським підприємцем Максимом Поляковим. Поляков перезапустив компанію під новою назвою Firefly Aerospace.