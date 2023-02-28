В Осло 73-річний чоловік увімкнув у колонках сирену під будинком росіян (відео)

В Осло 73-річний чоловік вирішив нагадати сім'ям російських дипломатів, як почуваються люди в Україні. Норвежець прийшов під будинок росіян із колонкою та ввімкнув на ній сигнал про повітряну тривогу.
Відео опублікував у Facebook Костянтин Андріюк.
У ніч проти 24 лютого 73-річний мешканець Осло Хетіль Кране прийшов у двір багатоквартирного будинку, де мешкають родини російських дипломатів. З собою він приніс велику звукову колонку і ввімкнув на повну потужність.
З неї всю ніч лунала сирена, що сповіщає про повітряну тривогу. Зазначимо, що на чоловіка була одягнена футболка з написом "Прокинься, росіянин".
Дивіться відео, як все відбувалося.
У коментарях під відео українці похвалили відвагу норвежця, а деякі відмітили, що можна брати й більші колонки.
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