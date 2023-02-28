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В Осло 73-річний чоловік увімкнув у колонках сирену під будинком росіян (відео)

Чоловік увімкнув сім'ям російських дипломатів сирену (Скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

В Осло 73-річний чоловік вирішив нагадати сім'ям російських дипломатів, як почуваються люди в Україні. Норвежець прийшов під будинок росіян із колонкою та ввімкнув на ній сигнал про повітряну тривогу.

Відео опублікував у Facebook Костянтин Андріюк.

Подробиці вчинку норвежця

У ніч проти 24 лютого 73-річний мешканець Осло Хетіль Кране прийшов у двір багатоквартирного будинку, де мешкають родини російських дипломатів. З собою він приніс велику звукову колонку і ввімкнув на повну потужність.

З неї всю ніч лунала сирена, що сповіщає про повітряну тривогу. Зазначимо, що на чоловіка була одягнена футболка з написом "Прокинься, росіянин".

Дивіться відео, як все відбувалося.

Як відреагували українці

У коментарях під відео українці похвалили відвагу норвежця, а деякі відмітили, що можна брати й більші колонки.

  • Такий флешмоб має бути по всіх країнах Європи.
  • Супер, і звуки прильотів ще увімкніть!
  • Велика подяка чоловікові!
  • Маленька, треба було більшу колонку брати, або дві.
  • А тим у*людкам пофіг. Їм усе пофіг.

Як ми раніше повідомляли, український футболіст у Туреччині зняв і викинув на смітник російський прапор.

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