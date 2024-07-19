"Осколок чи уламок?" Яке слово вірне та у яких випадках застосовувати його правильно

За словами філолога, деякі ЗМІ так бояться росіянізмів, що зарахували до них слово "осколок" та замінили його словом "уламок". Однак це не вірно, бо обидва ці слова - українські, але мають різні значення.

Осколок - відбитий, відколений шматок чогось твердого.

Уламок - відбитий, відламаний шматок чого-небудь або частина чогось розбитого, поламаного, зруйнованого.

Осколок - відколений, уламок - відламаний. Поранення від вибуху осколкове, а не уламкове. А коли люди опиняються під завалами будівель, то отримують уламкові поранення. І це не тільки під час воєнних дій, а й, скажімо, під час землетрусу.

"Натомість спробуй-но відламати щось від снаряда - він може тільки розколотися. І саме так подає тлумачний словник одне зі значень слова "осколок": дрібна частинка бомби, снаряда, міни й т. інше, що відколюється від чогось", - пояснює мовознавець.

"Тимко побачив нашого бійця, що біг без шапки та шинелі, він правою рукою підтримував відбиту осколком щелепу", - цитує вона Григорія Тютюнника.

Осколковий (- а, - е) - утворений осколком, завданий осколком. Осколкова рана. Ольга Васильєва наголошує, що така рана не уламкова, бо на фронті переважно тільки осколкові.

"Осколок, на відміну від скалка чи скалки - це військовий термін. Звідси й абревіатура ВОП (вогнепальне осколкове поранення). А ще ВОДП (дотичне) та ВОНП (наскрізне). Говоримо та пишемо правильно", - пояснила редакторка.