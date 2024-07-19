RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Осколок чи уламок?" Какое слово верно и в каких случаях применять его правильно

Как и когда правильно употреблять на украинском слова "осколок" и "уламок" (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В современном мире слова "осколок" и "уламок" используются очень часто. Однако не все знают, какое из них правильное и когда его нужно использовать.

Как и когда на практике нужно использовать эти два слова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение редактора Ольги Васильевой на Facebook.

По словам филолога, некоторые СМИ так боятся русизмов, что причислили к ним слово "осколок" и заменили его словом "уламок". Однако это не верно, потому что оба эти слова - украинские, но имеют разные значения.

Осколок - отбитый, отколотый кусок чего-то твердого.

Уламок - отбитый, отломанный кусок чего-либо или часть чего-то разбитого, поломанного, разрушенного.

Осколок - отколотый, уламок - отломанный. Ранение от взрыва осколочное, а не уламкове. А когда люди оказываются под завалами построек, то получают уламкові ранения. И это не только во время военных действий, но и, скажем, во время землетрясения.

"Зато попробуй отломить что-то от снаряда - он может только расколоться. И именно так подает толковый словарь одно из значений слова "осколок": мелкая частица бомбы, снаряда, мины и т.д., что откалывается от чего-то", - объясняет языковед. .

"Тимко увидел нашего бойца, бежавшего без шапки и шинели, он правой рукой поддерживал отбитую осколком челюсть", - цитирует она Григория Тютюнника.

Осколковий (-а, -е) – образованный осколком, нанесенный осколком. Осколочная рана. Ольга Васильева отмечает, что такая рана не обломочная, потому что на фронте преимущественно только осколочные.

"Осколок, в отличие от скалка или скалки - это военный термин. Отсюда и аббревиатура ВОП (огнестрельное осколочное ранение). А еще ВОДП (относительное) и ВОНП (сквозное). Говорим и пишем правильно", - пояснила редактор.

Читайте РБК-Украина в Google News
Языковой омбудсменЯзыковой закон