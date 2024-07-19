"Осколок чи уламок?" Какое слово верно и в каких случаях применять его правильно

По словам филолога, некоторые СМИ так боятся русизмов, что причислили к ним слово "осколок" и заменили его словом "уламок". Однако это не верно, потому что оба эти слова - украинские, но имеют разные значения.

Осколок - отбитый, отколотый кусок чего-то твердого.

Уламок - отбитый, отломанный кусок чего-либо или часть чего-то разбитого, поломанного, разрушенного.

Осколок - отколотый, уламок - отломанный. Ранение от взрыва осколочное, а не уламкове. А когда люди оказываются под завалами построек, то получают уламкові ранения. И это не только во время военных действий, но и, скажем, во время землетрясения.

"Зато попробуй отломить что-то от снаряда - он может только расколоться. И именно так подает толковый словарь одно из значений слова "осколок": мелкая частица бомбы, снаряда, мины и т.д., что откалывается от чего-то", - объясняет языковед. .

"Тимко увидел нашего бойца, бежавшего без шапки и шинели, он правой рукой поддерживал отбитую осколком челюсть", - цитирует она Григория Тютюнника.

Осколковий (-а, -е) – образованный осколком, нанесенный осколком. Осколочная рана. Ольга Васильева отмечает, что такая рана не обломочная, потому что на фронте преимущественно только осколочные.

"Осколок, в отличие от скалка или скалки - это военный термин. Отсюда и аббревиатура ВОП (огнестрельное осколочное ранение). А еще ВОДП (относительное) и ВОНП (сквозное). Говорим и пишем правильно", - пояснила редактор.