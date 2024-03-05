Оскар 2024: коли і де дивитись церемонію вручення головної кінопремії року

Церемонії вручення "Оскара" 2024

Телеканал "Суспільне Культура" вдруге отримав ексклюзивне право на показ прямої трансляції Церемонії вручення премії "Оскар" в Україні. Щорічна церемонія збирає сотні мільйонів шанувальників кіно у всьому світі, щоб дізнатися у прямому ефірі, які стрічки відзначили найвищою нагородою у кіновиробництві.

Ведучим цьогорічної церемонії буде комік Джиммі Кіммел, який проводив премії у 2017, 2018 і 2023 роках.

Нагадаємо, що цьогоріч серед претендентів на бажану статуетку опинилася українська стрічка "20 днів в Маріуполі" режисера та відеографа Мстислава Чернова. Це документальне кіно зняли на початку вторгнення російської армії в Україну. Стрічка уже потрапила до шортлиста у категорії "Документальний повнометражний фільм".

Церемонія вручення премії розпочнеться 10 березня (фото: Getty Images)

Які прогнози букмекерів

За попередніми оцінками, стати переможцем у номінації "Кращий фільм" найбільше шансів має картина "Оппенгеймер". Його режисер Крістофер Нолан, скоріш за все отримає Оскар у номінації "Кращий режисер", а виконавець головної голі - Кілліан Мерфі є одним із головних претендентів на звання "Кращого актора року".

А от отримати премію за "Найкращу жіночу роль", на думку букмекерів, може Емма Стоун за роль у фільмі "Бідолашні створіння".

Роберт Дауні-молодший є головним претендентом на присудження премії у номінації "Найкращий актор другого плану". А за "Найкращу жіночу роль другого плану" можуть нагородити Давайн Джой Рэндольф, яка зіграла у стрічці "Залишені".