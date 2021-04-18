Оскар 2021: кто и почему получит заветные статуэтки самой престижной кинопремии

Основная интрига Оскара, как всегда, будет разворачиваться в главных номинациях.

В категории “Лучший фильм” с учетом предыдущих триумфов на “Золотом Глобусе” и BAFTA фаворитом выглядит “Земля кочевников”. Всего в этой номинации представлены восемь картин, каждая из которых может выиграть. Впрочем, я буду болеть за работу Хлои Чжао. Эта проникновенная, очень личностная, но исполнена духом свободы драма не оставляет равнодушным никого.

И как известно, на Оскаре есть негласное правило. Награды за лучший фильм и режиссуру идут в “комплекте”. Конечно, были единичные случаи, когда правило не работало, но для этого и существуют исключения. Поэтому вероятно, что именно Хлоя Чжао станет лучшим режиссером.

Фото: режиссер Хлоя Чжао (wikipedia.org)

В других номинациях ситуация тоже более-менее прогнозируемая.

Премию “Лучшему актеру” посмертно вручат Чедвику Боузману, для которого, к сожалению, работа “Ма Рейни: мать блюза” стала последней и действительно одной из лучших в карьере. Впрочем, я бы выбрала Энтони Хопкинса. Его роль в драме “Отец” про обманчивость памяти очень сложная, но он сыграл ее потрясающе.

Шансы на награду в номинации “Лучшая актриса” для меня разделились поровну между Фрэнсис Макдорманд и Кэри Маллиган. Первая, любимица Американской киноакадемии, сыграла волевую и сильную в одиночестве женщину в “Земле кочевников”. А Кэри Малиган воплотила в фильме “Перспективная девушка” образ мстительной героини, которая дает выход своим демонам наружу, но не всегда в силах справиться с последствиями.

Кэри Маллиган претендентка на Оскар 2021 (кадр из фильма “Перспективная девушка”)

Интересной выглядит номинация “Лучший международный полнометражный фильм”.

Хотя, к сожалению, Украина не попала в этом году в номинанты, впрочем в этой категории представлены и другие неординарные работы. Вероятным победителем пока что выглядит фильм Томаса Винтерберга “Еще по одной”.

Главный конкурент датской трагикомедии - сенсационный документальный фильм “Коллектив” Александра Нанеу про расследования масштабной коррупции в системе здравоохранения Румынии. Лента действительно впечатляет, поскольку трудно поверить, что это не выдуманный сюжет, а реальность.

Также "Коллектив” представлен в номинации “Лучший документальный фильм”. Так что предрекаю, что ему может достаться именно эта награда, а Томас Винтерберг поедет в Данию с Оскаром в международной категории.

Трейлер фильма “Еще по одной”

Добавим, что церемонию вручения статуэток премии Оскар 2021 можно будет наблюдать в прямом эфире на канале "Украина" в ночь с воскресенья на понедельник, 26 апреля.