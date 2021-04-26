Оскар 2021: все победители престижной премии
Церемония вручения премии Оскар 2021 прошла в ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Это грандиозное событие проходило в США с соблюдением социальной дистанции. Участники специально проходили тесты на коронавирус перед церемонией.
Кто получил престижную премию - читайте ниже в нашем материале.
В 2021 году триумфом стал фильм режиссера Хлои Чжао — "Земля кочевников". Лента получила целіх три награды. Лучшим актером года был назван Энтони Хопкинс за роль в фильме "Отец", а "Лучшей актрисой" — Фрэнсис МакДорманд за роль в фильме "Земля кочевников".
Полный список номинаций
Лучший фильм: "Земля кочевников"
Лучшая мужская роль: Энтони Хопкинс ( "Отец")
Лучшая женская роль: Фрэнсис МакДорманд ( "Земля кочевников")
Фрэнсис МакДорманд в фильме "Земля кочевников" (фото: kinoart.ru)
Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуйя ( "Иуда и черный мессия")
Лучшая женская роль второго плана: Юн Йо-Чжон ( "Минари")
Лучший режиссер: Хлоя Чжао ( "Земля кочевников")
Лучший оригинальный сценарий: "Девушка, подающая надежды"
Лучший сценарий-адаптация: "Отец"
Кадр из фильма "Отец" (Скриншот)
Лучший иностранный фильм: "Еще по одной"
Лучший короткометражный фильм: "Два дальних незнакомца"
Лучший документальный полнометражный фильм: "Мой учитель-осьминог"
Лучший документальный короткометражный фильм: "Колетт"
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Если что-то случится, я люблю тебя"
Лучший анимационный фильм: "Душа"
Лучшая музыка к фильму: "Душа"
Лучший звук: "Звук металла"
Лучшая оригинальная песня: Fight For Me, "Иуда и Черный Мессия"
Лучший костюм: "Ма Рейни: Мать блюза"
Лучшая операторская работа: "Манк"
Лучший монтаж фильма: "Звук металла"
Лучшие визуальные эффекты: "Тенет"
Лучшая работа художника-постановщика: "Манк"
Лучший грим и прически: "Ма Рейни: Мать блюза".
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