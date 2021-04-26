Оскар 2021: всі переможці престижної премії
Церемонія вручення премії Оскар 2021 пройшла в ніч з 25 на 26 квітня в Лос-Анджелесі. Ця грандіозна подія проходила в США зі збереженням соціальної дистанції. Учасники спеціально проходили тести на коронавірус перед церемонією.
Хто отримав престижну премію - читайте нижче в нашому матеріалі.
У 2021 році тріумфом став фільм режисера Хлої Чжао — "Земля кочівників". Стрічка отримала цілих три нагороди. Кращим актором року був названий Ентоні Хопкінс за роль у фільмі "Батько", а "Кращою актрисою" — Френсіс МакДорманд за роль у фільмі "Земля кочівників".
Повний список номінацій
Кращий фільм: "Земля кочівників"
Краща чоловіча роль: Ентоні Хопкінс ("Батько")
Краща жіноча роль: Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників")
Френсіс МакДорманд у фільмі "Земля кочівників" (фото: kinoart.ru)
Краща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуйя ( "Юда і чорний Месія")
Краща жіноча роль другого плану: Юн Йо-Чжон ("Мінарі")
Кращий режисер: Хлоя Чжао ("Земля кочівників")
Кращий оригінальний сценарій: "Дівчина, яка подає надії"
Найкращий сценарій-адаптація: "Батько"
Кадр з фільму" батько " (скріншот)
Кращий іноземний фільм: "Ще по одній"
Кращий короткометражний фільм: "Два далеких незнайомця"
Кращий документальний повнометражний фільм: "Мій учитель-восьминіг"
Кращий документальний короткометражний фільм: "Колетт"
Кращий анімаційний короткометражний фільм: "Якщо щось трапиться, я люблю тебе"
Кращий анімаційний фільм: "Душа"
Краща музика до фільму: "Душа"
Кращий звук: "Звук металу"
Краща оригінальна пісня: Fight For Me, "Юда і чорний Месія"
Кращий костюм: "Ма Рейні: мати блюзу"
Краща операторська робота: "Манк"
Кращий монтаж фільму: "Звук металу"
Кращі візуальні ефекти: "Тенет"
Краща робота художника-постановника: "Манк"
Кращий грим і зачіски: "Ма Рейні: мати блюзу".
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