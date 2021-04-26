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Оскар 2021: всі переможці престижної премії

Новость на русском → Понеділок 26 квітня 2021 08:22
Оскар 2021: всі переможці престижної премії Фото: стали відомі імена переможців премії "Оскар" (oscar.org)
Автор: Людмила Жукова

Церемонія вручення премії Оскар 2021 пройшла в ніч з 25 на 26 квітня в Лос-Анджелесі. Ця грандіозна подія проходила в США зі збереженням соціальної дистанції. Учасники спеціально проходили тести на коронавірус перед церемонією.

Хто отримав престижну премію - читайте нижче в нашому матеріалі.

У 2021 році тріумфом став фільм режисера Хлої Чжао — "Земля кочівників". Стрічка отримала цілих три нагороди. Кращим актором року був названий Ентоні Хопкінс за роль у фільмі "Батько", а "Кращою актрисою" — Френсіс МакДорманд за роль у фільмі "Земля кочівників".

Повний список номінацій

Кращий фільм: "Земля кочівників"

Краща чоловіча роль: Ентоні Хопкінс ("Батько")

Краща жіноча роль: Френсіс МакДорманд ("Земля кочівників")

Оскар 2021: всі переможці престижної премії

Френсіс МакДорманд у фільмі "Земля кочівників" (фото: kinoart.ru)

Краща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуйя ( "Юда і чорний Месія")

Краща жіноча роль другого плану: Юн Йо-Чжон ("Мінарі")

Кращий режисер: Хлоя Чжао ("Земля кочівників")

Кращий оригінальний сценарій: "Дівчина, яка подає надії"

Найкращий сценарій-адаптація: "Батько"

Оскар 2021: всі переможці престижної преміїКадр з фільму" батько " (скріншот)

Кращий іноземний фільм: "Ще по одній"

Кращий короткометражний фільм: "Два далеких незнайомця"
Кращий документальний повнометражний фільм: "Мій учитель-восьминіг"

Кращий документальний короткометражний фільм: "Колетт"

Кращий анімаційний короткометражний фільм: "Якщо щось трапиться, я люблю тебе"

Кращий анімаційний фільм: "Душа"

Краща музика до фільму: "Душа"
Кращий звук: "Звук металу"

Краща оригінальна пісня: Fight For Me, "Юда і чорний Месія"

Кращий костюм: "Ма Рейні: мати блюзу"

Краща операторська робота: "Манк"

Кращий монтаж фільму: "Звук металу"

Кращі візуальні ефекти: "Тенет"

Краща робота художника-постановника: "Манк"

Кращий грим і зачіски: "Ма Рейні: мати блюзу".

Ми також писали про те, чому українські фільми ніколи не номінуються і чи є шанс у майбутньому?

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