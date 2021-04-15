ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оскар 2021: експерти оновили прогноз щодо переможців премії

Новость на русском → США, Четвер 15 квітня 2021 20:24
Оскар 2021: експерти оновили прогноз щодо переможців премії Фото: експерти оновили прогноз по Оскару 2021 (freepik.com)
Автор: Styler

Оскар 2021 давно вже оголосив номінантів. І ми вже можемо відзначити кілька головних претендентів на перемогу у головній кінопремії світу.

Тріумфаторів в основних номінаціях спрогнозував в коментарі Styler експерт Євген Гребенніков.

Так, за його словами, нагороду за "Кращий фільм року" може забрати кінострічка "Земля кочівників" або "Мінарі". А також, з меншою ймовірністю, але цілком можливо, що це буде драма "Батько".

Кращим режисером року може стати Девід Фінчер за чорно-білий байопік "Манк" або Хлої Чжао за стрічку "Земля кочівників".

Премію за кращу чоловічу роль, каже головний редактор контенту в MEGOGO, може отримати Ентоні Хопкінс за роль у фільмі "Батько" або посмертно Чедвік Боузман ("Ма Рейні: мати блюзу"), який пішов у серпні 2020 року.

"Обидва кандидати показали свій сильний акторський талант", - зазначає Гребенніков.

Оскар 2021: експерти оновили прогноз щодо переможців премії

Ентоні Хопкінс (фото: wikipedia.org)

Якщо говорити про номінацію "Краща жіноча роль", то тут "всі кандидатки гідні нагороди" (раніше ми писали, що основна претендентка - британська актриса Кері Малліган).

"Складно виділити когось одного", - зазначає він.

"Що стосується головного переможця - того, хто візьме і кращий фільм, і адаптований / оригінальний сценарій, і кращий режисер - швидше за все, його не буде в цьому році", - поділився думкою Євген.

Оскар 2021: експерти оновили прогноз щодо переможців премії

Кері Малліган (фото: Getty Images)

Додамо, що церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде спостерігати в прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня.

З попереднім прогнозом букмекерів і фахівців можна ознайомитися в цьому нашому матеріалі.

Раніше ми писали, що критики пророкують перемогу на Оскарі 2021 стрічці з непрофесійними акторами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Телешоу Оскар
LITE
Вагітна дружина Віктора Павліка показала фото на відпочинку: такі щасливі
Вагітна дружина Віктора Павліка показала фото на відпочинку: такі щасливі