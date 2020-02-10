Оскар 2020: невероятные факты о фильме-победителе "Паразиты"

Оскар 2020 - кадр из фильма "Паразиты"

Победитель Оскар 2020 фильм "Паразиты" стал чемпионом по кинонаградам в мире

Оскар 2020 состоялся в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе и абсолютным победителем 92-ой церемонии награждения престижной кинопремии стал фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Кинокартина получила золотые статуэтки в четырех номинациях: за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучший оригинальный сценарий, за лучший иностранный фильм.

Сюжет фильма "Паразиты" крутится вокруг китайской семьи, которая живет в ужасных условиях. Они вынуждены собирать коробки от пиццы, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Но в один прекрасный день все неожиданно меняется. Сыну главы семьи предлагают попробовать себя в репетиторстве, и юноша успешно проходит собеседование, а потом устраивается на работу.

На новой работе он завоевывает симпатию своей начальнице, а потом предлагает ей взять на работу также его сестру, отца и мать. Однако они вынуждены скрывать правду о своих родственных связях и делают вид, что незнакомы. В конечном итоге становится понятно, что долго такая "игра" продлится не сможет.

Ранее это фильм был высоко отмечен кинокритиками и получил Пальмовую ветвь в Каннах. Его назвали фильмом об острой сатире о современных реалиях жизни. "Паразиты" стал первым фильмом за всю историю существования кинопремии Оскар, который был снят не на английском языке и завоевал гран-при в самой главной номинации – Лучший фильм года.

В январе фильм "Паразиты" получил награду ААСТА за "Лучший фильм", Золотой глобус – в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", победу в номинации "Лучший режиссер" и "Лучший фильм на иностранном языке" в выборе критиков, Премию гильдии продюсеров США за "Лучший актерский состав в игровом кино", Премию Гильдии сценаристов США – за "Лучший оригинальный сценарий", BAFTA – за "Лучший неанглоязычный фильм", за "лучший оригинальный сценарий", кинопремию "Независимый дух" – за "Лучший международный фильм".

"Паразиты" (трейлер)

28 февраля фильм "Паразиты" поборется за награду "Сезар" в номинации "Лучший иностранный фильм".