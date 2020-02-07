Оскар 2020: астролог предсказал победителей

Оскар 2020 будет вручен театре "Долби" в Голливуде 9 февраля. Эксперты, астрологи и букмекеры назвали своего фаворита 92-й кинопремии - это историческая драма оскароносного режиссера Сэма Мендеса "1917". Кто еще сможет получить заветную статуэтку - в материале Styler.

Прогноз астролога по Оскару 2020

Победу фильму Сэма Мендеса предсказывает астролог Вадим Зимин.

"Все указывает на то, что именно "1917" получит статуэтку. Но побороться фильму придется с "Однажды... в Голливуде", у которого шансы тоже велики", - говорит астропсихолог.

А вот победы в номинациях "Лучший актер" и "Лучшая актриса" достанутся, считает специалист, Хоакину Фениксу, который исполнил главную роль в картине "Джокер", и Скарлетт Йоханссон за съемки в "Брачной истории".

"Звезды указывают именно на них. У остальных шансов значительно меньше", - подчеркнул Зимин.

Трейлер фильма "1917"

На кого ставят букмекеры по Оскару 2020

Букмекеры назвали своих фаворитов 92-го Оскара. Это "1917" Сэма Мендеса с коэффициентом 1.70. На втором месте фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с коэффициентом 3.50. Третье место за "Паразитами" корейского режиссера Пон Чжун Хо (4.50).

Премию за "Лучшую режиссуру", по мнению букмекеров, получит Мендес. Отметим, что режиссер 20 лет назад уже получил Оскар за киношедевр "Красота по-американски".

Безусловным фаворитом на "Лучшую мужскую роль" является Хоакин Феникс за гениального "Джокера". А вот премию в категории "Лучшая женская роль" букмекеры пророчат Рене Зелвегер за роль в байопике "Джуди", где актриса перевоплотилась в голливудскую легенду Джуди Гарленд.

Среди фаворитов на лучшие роли второго плана - Бред Питт ("Однажды в Голливуде") и Лора Дерн ("Брачная история").

Бред Питт в "Однажды в Голливуде" (кадр из фильма)

"Лучший фильм на иностранном языке" с очень большим шансом - корейский фильм "Паразиты".

"Лучший анимационный фильм" - "История игрушек 4".

"Лучшая песня к фильму" - "Love Me Again" из фильма "Рокетмен".

Эксперты назвали своих фаворитов на Оскар 2020

По мнению Анны Мачух, исполнительного директора Украинской киноакадемии, главный Оскар уйдет Сэму Мендесу и его "1917". Также среди фаворитов киноэксперта Скарлетт Йоханссон, Хоакин Феникс, Брэд Питт, Лора Дерн, "Паразиты".

Лора Дерн и Скарлетт Йоханссон в "Брачной истории" (кадр из к/ф)