Оскар 2019: когда пройдет церемония награждения

Вручение кинопремии Оскар 2019 состоится в Лос-Анжделесе
Лауреатов премии Оскар 2019 традиционно объявят в голливудском кинотеатре Долби. Церемония вручения наград за заслуги в области кинематографа состоится в последнее воскресенье февраля.
В этом году кинопремию вручат уже в 91-й раз. Знаковое событие в мире кино намечено на 24 февраля. Церемония в Лос-Анджелесе начнется в 17:00. Трансляция будет доступна в 225 странах мира.
По киевскому времени, Оскар 2019 стартует в 03:00 25 февраля. А звезды Голливуда начнут появляться на красной дорожке с 01:00.
За ходом церемонии Оскар можно будет следить в прямом эфире на официальном сайте киноакадемии, цифровых платформах YouTube, Facebook, Twitter. Телетрансляцию премии также проведет канал "Украина".
Зрителей и участников 91-й премии ожидает несколько нововведений. Так, из-за снижения рейтингов церемонии в последние годы, организаторы решили сократить время проведения мероприятия. Все действо займет на больше 3-х часов.
Впервые за 30 лет Оскар пройдет без ведущего. Комик Кевин Харт отказался вести церемонию, после общественного недовольства его шутками в отношении ЛГБТ-сообщества.
Лидерами среди претендентов на получение премии Американской академии киноискусств стали сразу два фильма.
Кстати, ранее стало известно, что в церемонии вручения Оскара 2019 примут участие звезды сериала "Игра престолов".
Напомним, накануне церемонии вспыхнул скандал из-за планов организаторов не транслировать вручение четырех премий.
Видео: Интересные моменты церемонии Оскар (РБК-Украина)