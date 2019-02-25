Оскар 2019: полный список победителей

Сегодня, 25 февраля, в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения Оскар в 24 номинациях
Сегодня, 25 февраля, состоялась церемония награждения кинопремии Оскар, которая прошла в Лос-Анджелесе. Киноакадемия вручила 24 статуэки, впервые организовав шоу без постоянного ведущего.
Подробности церемонии детально описаны в нашем онлайне.
Естественно, главными номинациями по праву считаются лучшая мужская и женская роль, лучший фильм и звание лучшего режиссера.
Номинация "Лучший фильм года": "Зеленая книга" (Green book), режиссер Питер Фаррелли
Номинация "Лучший режиссер": Альфонсо Куарон ("Рим" / Roma);
Номинация "Лучшая женская роль": Оливия Колман ("Фаворитка" / The Favourite);
Номинация "Лучшая мужская роль": Рами Малек ("Богемская рапсодия" / Bohemian Rhapsody)
Не менее престижным считается Оскар и за лучшую женскую и мужскую роли второго плана.
Номинация "Лучшая мужская роль второго плана": Махершала Али ("Зеленая книга" / Green Book);
Номинация "Лучшая женская роль второго плана": Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить" / If Beale Street Could Talk);
Все остальные победители выглядят следующим образом:
Номинация "Лучший документальный полнометражный фильм": Free Solo, режиссеры Джимми Чин и Elizabeth Chai Vasarhelyi;
Номинация "Лучший грим и прически": "Власть" (Vice), гримеры Greg Cannom, Kate Biscoe и Patricia Dehaney.
Номинация "Лучший дизайн костюмов": "Черная пантера" (Black Panther), художник-костюмер Ruth E. Carter;
Номинация "Лучшая работа художника-постановщика": "Черная пантера" (Black Panther), художник-постановщик Ханна Бихлер;
Номинация "Лучшая операторская работа": "Рим" (Roma), оператор Альфонсо Куарон;
Номинация "Лучший звуковой монтаж": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody);
Номинация "Лучший звук": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody);
Номинация "Лучший фильм на иностранном языке": "Рим" (Roma), Мексика;
Номинация "Лучший монтаж": "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), монтажер Джон Оттман;
Номинация "Лучший анимационный полнометражный фильм": "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-Man: Into the Spider-Verse), режиссеры Питер Рэмзи, Боб Персичетти и Родни Ротман;
Номинация "Лучший анимационный короткометражный фильм": Bao, режиссер Domee Shi;
Номинация "Лучший документальный короткометражный фильм": Period. End Of Sentence., режиссер Rayka Zehtabchi.
Номинация "Лучшие визуальные эффекты": "Человек на Луне" (First Man);
Номинация "Лучший игровой короткометражный фильм": Skin, режиссер Guy Nattiv.
Номинация "Лучший оригинальный сценарий": "Зеленая книга" (Green Book), авторы сценария Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли;
Номинация "Лучший сценарий-адаптация": "Черный клановец" (BlacKkKlansman), авторы сценария Спайк Ли, Чарли Вачтел и Кевин Уиллмотт;
Номинация "Лучшая музыка к фильму": "Черная пантера" (Black Panther);
Номинация "Лучшая песня": Shallow ("Звезда родилась" / A Star Is Born);