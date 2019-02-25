ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Оскар 2018: победитель в номинации Лучший режиссер

STYLERФильмы и сериалы    25.02.2019 - 06:22
Оскар 2018: победитель в номинации Лучший режиссер
Иллюстративное фото (oskars.org)

За Оскар боролись также Спайк Ли, Павел Павликовский, Йоргос Лантимос и Адам Маккей

Оскар 2019 в номинации Лучшая режиссерская работа получил Альфонсо Куарон за черно-белый фильм "Рома".

Напомним, что 91-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2018 год проходила в легендарном театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Оскар 2018: победитель в номинации Лучший режиссер

Альфонсо Куарон (фото: wikipedia.org)

За престижную позолоченную статуэтку боролись такие мэтры, как:

Спайк Ли за комедию "Черный куклуксклановец"

Оскар 2018: победитель в номинации Лучший режиссер

Спайк Ли (фото: wikipedia.org)

Павел Павликовский за драматический фильм "Холодная война"

Оскар 2018: победитель в номинации Лучший режиссер

Павел Павликовский (фото: wikipedia.org)

Йоргос Лантимос за картину "Фаворитка" с Оливией Колман, Эммой Стоун и Рэйчел Вайс в главных ролях

Оскар 2018: победитель в номинации Лучший режиссер

Йоргос Лантимос ​​​​(фото: wikipedia.org)

Адам Маккей за комедийно-драматический фильм "Власть"

Оскар 2018: победитель в номинации Лучший режиссер

Адам Маккей (фото: wikipedia.org)

Заметим, что с начала учреждения награды за лучшую режиссуру наибольшее число премий - четыре - получил культовый Джон Форд.

Кстати, впервые за 30 лет Оскар проходил без ведущего. А все из-за того, что комик Кевин Харт отказался вести церемонию, после общественного недовольства его шутками в отношении ЛГБТ.

Зато в церемонии вручения Оскара приняли участие звезды сериала "Игра престолов".

О том, чем удивлял Оскар 2019, а также о главных сюрпризах церемонии - читайте в нашем материале.

Видео: РБК-Украина

Эмбер Херд появилась на пре-пати Оскара в прозрачном топе без белья Номинанты на Оскар 2019: полный список
Новости Украины Оскар
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь