Оскар 2018: победитель в номинации Лучший режиссер

За Оскар боролись также Спайк Ли, Павел Павликовский, Йоргос Лантимос и Адам Маккей
Оскар 2019 в номинации Лучшая режиссерская работа получил Альфонсо Куарон за черно-белый фильм "Рома".
Напомним, что 91-я церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа за 2018 год проходила в легендарном театре "Долби" в Лос-Анджелесе.
Альфонсо Куарон (фото: wikipedia.org)
За престижную позолоченную статуэтку боролись такие мэтры, как:
Спайк Ли за комедию "Черный куклуксклановец"
Спайк Ли (фото: wikipedia.org)
Павел Павликовский за драматический фильм "Холодная война"
Павел Павликовский (фото: wikipedia.org)
Йоргос Лантимос за картину "Фаворитка" с Оливией Колман, Эммой Стоун и Рэйчел Вайс в главных ролях
Йоргос Лантимос (фото: wikipedia.org)
Адам Маккей за комедийно-драматический фильм "Власть"
Адам Маккей (фото: wikipedia.org)
Заметим, что с начала учреждения награды за лучшую режиссуру наибольшее число премий - четыре - получил культовый Джон Форд.
Кстати, впервые за 30 лет Оскар проходил без ведущего. А все из-за того, что комик Кевин Харт отказался вести церемонию, после общественного недовольства его шутками в отношении ЛГБТ.
Зато в церемонии вручения Оскара приняли участие звезды сериала "Игра престолов".
О том, чем удивлял Оскар 2019, а также о главных сюрпризах церемонии - читайте в нашем материале.
Видео: РБК-Украина