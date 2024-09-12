Осінні прогулянки: 5 дуже різних парків Києва на будь-який смак

Володимирська Гірка

Володимирська Гірка - це не просто парк, а справжня історична перлина Києва. Його початок був закладений ще в XIV столітті, а пам'ятник князеві Володимиру, який і дав назву цьому мальовничому місцю, був встановлений у 1853 році. Першу альтанку Кокорівських, яка прикрасила парк, збудували у 1898 році.

Сьогодні Володимирська Гірка не лише є популярною туристичною точкою завдяки своєму пам'ятнику Володимиру Великому, але й славиться численними скульптурами київських майстрів.

Парк також є частиною одного з головних туристичних маршрутів столиці, поруч із культурними пам'ятками та привабливими місцинами.

Володимирська Гірка (фото: Вікіпедія)

Парк "Наталка"

Згідно з заявою київського мера Віталія Кличка, столичний парк "Наталка" перевершує навіть знамениті Центральний парк у Нью-Йорку та Гайд-парк у Лондоні. Парк розташований на південь від Оболонської набережної, і до 2000-х років на цьому місці планувалося будівництво нових висоток.

Після того як у 2010 році розпочали перетворення Оболонського урочища, парк почав поступово ставати однією з найпривабливіших локацій для романтичних прогулянок і фотосесій у столиці. Офіційне відкриття після реконструкції відбулося в 2017 році до Дня Києва.

Парк пропонує чудову зелену зону з оригінальними клумбами та доріжками для велосипедистів і ролерів.

Парк "Наталка" (фото: Вікіпедія)

Парк "Феофанія

Парк "Феофанія", розташований у південній частині Києва, на схилах Дніпрового узвишшя, є однією з найбільших природних зон столиці. Він отримав свою назву від історичної місцевості Феофанія, яка в давнину була відома як місце духовного відпочинку та натхнення.

Парк заснований у 1960-х роках і є частиною великого ландшафтного комплексу, що об'єднує природну красу і культурну спадщину. Зараз він займає площу понад 1200 гектарів і славиться своєю природною різноманітністю.

Відвідувачі можуть насолоджуватися прогулянками вздовж численних ставків і озер, де можна побачити різноманітних водяних птахів. На території парку розташовані кілька альтанок і зон для пікніків, що дозволяє насолоджуватися природою в комфортних умовах.

Важливою частиною парку є його історичні та культурні елементи. На його території знаходиться кілька архітектурних споруд, зокрема старовинна церква Святого Феофана, яка є символом духовного значення цього місця.

Парк "Феофанія" (фото: Вікіпедія)

Голосіївський парк ім. М. Рильского

Київський парк, прогулянка яким може затягнутися на цілий день. На площі в 140 гектарів ви знайдете глибокі яри, величезні дерева та каскад озер, де водяться качки, які люблять випрошувати їжу.

Якщо заходити через головний вхід, верхнє озеро буде праворуч, а ліворуч - середнє та нижнє. На нижньому озері розташована човнова станція, де можна орендувати катамаран або човен.

Також на території парку є дитячі ігрові майданчики, парк атракціонів і кілька закладів громадського харчування. Для малечі в ігрових зонах розміщені веселі фігурки персонажів з мультфільмів.

Голосіївський парк ім. М. Рильского (фото: Вікіпедія)

Маріїнський парк

Маріїнський парк є яскравим прикладом європейського садово-паркового мистецтва кінця XVIII століття. У схожому стилі створювали плани парадних резиденцій впливових європейських держав, таких як Австрія, Франція та Німеччина.

Вся складна структура парку обертається навколо Маріїнського палацу - церемоніальної резиденції Президента України. Разом із Міським та Хрещатим парками, Маріїнка формує центральну паркову зону Києва.

Тут ви знайдете панорамні види на Київ, цікаві архітектурні об’єкти, зокрема чарівний Ляльковий театр, легендарні скульптури та пам'ятники різних епох, а також сучасні молодіжні локації, як-от Міст закоханих.

Маріїнський парк (фото: Вікіпедія)