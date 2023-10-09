ua en ru
Пн, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Діти можуть продовжувати навчання навіть перебуваючи за кордоном: список онлайн-шкіл

Україна, Понеділок 09 жовтня 2023 07:46
UA EN RU
Діти можуть продовжувати навчання навіть перебуваючи за кордоном: список онлайн-шкіл Фото: діти з-за кордону можуть прдовжити навчання в українських школах (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Діти, що були змушені виїхати з України через російську агресію, можуть продовжити навчання в українських школах. Для цього в Україні було обрано понад 80 шкіл, які підтримують дистанційну освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За словами Мінреінтеграції, українські школярі, які наразі перебувають за кордоном і вчаться у тамтешніх школах, можуть дистанційно вивчати предмети українознавчого компонента.

Для цього Міністерство освіти та науки видало відповідний наказ, згідно з яким було визначено 84 заклади освіти в різних регіонах України, які проводитимуть таке навчання.

Міністерство пояснило, що йдеться про суто українські предмети, які в іноземних школах не викладають: українська мова, література, історія України тощо. Це допоможе учням уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання. До того ж після повернення додому їм не доведеться наздоганяти освітню програму.

Для вивчення таких предметів учнів тимчасово переведуть у спеціально сформовані класи. Їхнім батькам лише потрібно звернутися за телефонами, вказаними у цьому посиланні.

"Після повернення на Батьківщину вони знову зможуть продовжити навчання у своїх школах", - пояснили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який навчальний графік буде у школах Києва.

РБК-Україна також повідомляло, як зміниться освітня програма через початок повномасштабної війни. У своїх рекомендаціях МОН дав десять принципів, які допоможуть відновити рівень освіти для учнів.

Також ми розповідали, чи потрібно батькам здавати гроші на ремонт освітнього закладу, навіть якщо залякує батьківський комітет чи адміністрація закладу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
NEWS
Контрнаступ ЗСУ поблизу Бахмута та просування у західній частині Запорізької області: карти ISW
Контрнаступ ЗСУ поблизу Бахмута та просування у західній частині Запорізької області: карти ISW
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України