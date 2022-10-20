Осінні канікули 2022: коли починаються і скільки триватимуть

Загальний графік шкільних канікул від міністерства освіти та науки України має рекомендаційний характер, і дати можуть змінювати відповідно до внутрішніх рішень адміністрацій шкіл на місцях. Важливо лише, щоб тривалість відпочинку для учнів восени, взимку та влітку загалом була не менше за 30 днів.

При цьому варто зазначити, що на період дії воєнного стану "заморозили" роботу положення про тривалість навчального року (175 днів), і він тепер може бути як більшим, так і меншим.

Головним фактором, який зараз впливає на процес навчання школярів та студентів, є ситуація з безпекою. Також зміна термінів навчання або перенесення канікул можуть залежати від епідситуації, погодних умов, поганого опалення в деяких школах.

Графік осінніх шкільних канікул 2022 - якщо на місцях не ухвалювали рішення про зміщення дат:

У загальноосвітніх школах України, де навчання відбувається за семестровою системою (2 семестри, 4 чверті), осінні канікули тривають з 24 по 30 жовтня .

. А в освітніх закладах із 3-місною системою з модулями (зазвичай це ліцеї та коледжі) дати перших осінніх канікул такі: з 3 по 9 жовтня.

Зміна графіка канікул

Нині, після російських масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури та пошкодженням енергосистем у різних областях, в МОН дають "зелене світло", щоб на місцях за рішеннями директорів і засновників шкіл канікули починалися раніше або пізніше запланованих термінів, або ж навчання було у форматі онлайн.

І ось у деяких областях у міських управліннях освіти зараз оголосили про коригування графіка - з метою відмови від осінніх канікул та об'єднання їх із зимовими.

Де вже перенесли осінні канікули

У Київській області у школах деяких громад поєднують осінні канікули із зимовими. Так, у Макарівській ОТГ вони продовжуватимуться з 24 грудня по 15 січня включно. У Фастівській ОТГ зимові канікули розпочнуться з 19 грудня. У Переяславській ОТГ - теж з 19 грудня, і продовжаться вони по 13 січня (2023 року).

у школах деяких громад поєднують осінні канікули із зимовими. Так, у вони продовжуватимуться з 24 грудня по 15 січня включно. У зимові канікули розпочнуться з 19 грудня. У - теж з 19 грудня, і продовжаться вони по 13 січня (2023 року). В управлінні освіти Львова заявили, що школярі восени не підуть на канікули і продовжать навчання, а відпочинок переносять на зиму.

заявили, що школярі восени не підуть на канікули і продовжать навчання, а відпочинок переносять на зиму. У Рівному теж вирішили об'єднати осінні канікули із зимовими, які розпочнуться 26 грудня і триватимуть до 22 січня 2023-го.

теж вирішили об'єднати осінні канікули із зимовими, які розпочнуться 26 грудня і триватимуть до 22 січня 2023-го. У Тернополі шкільні осінні канікули розпочнуться на тиждень пізніше - 31 жовтня. Як зазначив сьогодні мер міста Сергій Надал, поки що дозволяє температура повітря, діти навчатимуться ще тиждень, щоб заощадити на енергоносіях: "Це за умови, що не буде критичних ситуацій з електроенергією".

шкільні осінні канікули розпочнуться на тиждень пізніше - 31 жовтня. Як зазначив сьогодні мер міста Сергій Надал, поки що дозволяє температура повітря, діти навчатимуться ще тиждень, щоб заощадити на енергоносіях: "Це за умови, що не буде критичних ситуацій з електроенергією". Додамо, що у Тернопільській області деякі громади та навчальні заклади вже ухвалили рішення відправити учнів на канікули, а інші - навпаки, продовжити освітній процес. В обласній адміністрації закликали школи до 21 жовтня поінформувати про свої рішення про канікули.

деякі громади та навчальні заклади вже ухвалили рішення відправити учнів на канікули, а інші - навпаки, продовжити освітній процес. В обласній адміністрації закликали школи до 21 жовтня поінформувати про свої рішення про канікули. У Калуші Івано-Франківської області осінні канікули в школах громади вирішили зрушити на тиждень, і почнуться вони 31 жовтня, а триватимуть тиждень.

Івано-Франківської області осінні канікули в школах громади вирішили зрушити на тиждень, і почнуться вони 31 жовтня, а триватимуть тиждень. На Волині у Володимирі шкільні осінні канікули розпочнуться з 24 жовтня в ліцеях №2,3, а також у навчальних закладах у селах Суходоли та Ласків. А ось продовжать навчання учні ліцеїв №1, 4, 5 та початкової школи №7 - у них будуть продовжені зимові канікули.

Додамо, що й в інших містах ймовірні скасування канікул та перенесення дат - на прийняття таких рішень впливає ситуація безпеки та можливості енергосистем у конкретних областях.