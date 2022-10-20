Осінні канікули 2022: коли починаються і скільки триватимуть

Не всі українські школярі зможуть відправитися на канікули восени за звичним графіком після першої чверті - у деяких областях вирішили внести корекцію та перенести початок відпочинку для учнів на зимову пору.
Коли ж дітей у школах мають пустити на перші канікули цього навчального року - читайте у матеріалі нижче.
Загальний графік шкільних канікул від міністерства освіти та науки України має рекомендаційний характер, і дати можуть змінювати відповідно до внутрішніх рішень адміністрацій шкіл на місцях. Важливо лише, щоб тривалість відпочинку для учнів восени, взимку та влітку загалом була не менше за 30 днів.
При цьому варто зазначити, що на період дії воєнного стану "заморозили" роботу положення про тривалість навчального року (175 днів), і він тепер може бути як більшим, так і меншим.
Головним фактором, який зараз впливає на процес навчання школярів та студентів, є ситуація з безпекою. Також зміна термінів навчання або перенесення канікул можуть залежати від епідситуації, погодних умов, поганого опалення в деяких школах.
Графік осінніх шкільних канікул 2022 - якщо на місцях не ухвалювали рішення про зміщення дат:
Нині, після російських масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури та пошкодженням енергосистем у різних областях, в МОН дають "зелене світло", щоб на місцях за рішеннями директорів і засновників шкіл канікули починалися раніше або пізніше запланованих термінів, або ж навчання було у форматі онлайн.
І ось у деяких областях у міських управліннях освіти зараз оголосили про коригування графіка - з метою відмови від осінніх канікул та об'єднання їх із зимовими.
Додамо, що й в інших містах ймовірні скасування канікул та перенесення дат - на прийняття таких рішень впливає ситуація безпеки та можливості енергосистем у конкретних областях.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як навчатимуться діти під час постійних ракетних обстрілів і чи готові школи до опалювального сезону.