RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Осенние каникулы 2022: когда начинаются и сколько будут продолжаться

Фото: когда в школах Украины ученики пойдут на осенние каникулы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Не все украинские школьники смогут отправиться на каникулы осенью по привычному графику после первой четверти - в некоторых областях решили внести коррекцию и перенести начало отдыха для учеников на зимнюю пору.

Когда же детей в школах должны пустить на первые каникулы в этом учебном году - читайте в материале ниже.

Общий график школьных каникул от министерства образования и науки Украины имеет рекомендательный характер, и даты могут менять в соответствии с внутренними решениями администраций школ на местах. Важно только, чтобы продолжительность отдыха для учеников осенью, зимой и летом в целом была не менее 30 дней.

При этом стоит отметить, что на период действия военного положения "заморозили" работу положения о длительности учебного года (175 дней), и он теперь может быть как больше, так и меньше.

Главным фактором, который сейчас влияет на процесс обучения школьников и студентов, является ситуация с безопасностью. Также изменение сроков обучения или переносы каникул могут зависеть от эпидситуации, погодных условий, плохого отопления в некоторых школах.

График осенних школьных каникул 2022 - если на местах не принимали решение о смещении дат:

  • В общеобразовательных школах Украины, где обучение происходит по семестровой системе (2 семестра, 4 четверти), осенние каникулы продолжаются с 24 по 30 октября.
  • А в образовательных учреждениях с 3-местной системой с модулями (обычно это лицеи и колледжи) даты первых осенних каникул такие: с 3 по 9 октября.

Изменение графика каникул

В настоящее время, после российских массированных ударов по объектам критической инфраструктуры и повреждением энергосистем в разных областях, в МОН дают "зеленый свет", чтобы на местах по решениям директоров и основателей школ каникулы начинались раньше или позже запланированных сроков, или же учеба была в формате онлайн.

И вот в некоторых областях в городских управлениях образования сейчас объявили о корректировке графика - с целью отказа от осенних каникул и объединением их с зимними.

Где уже перенесли осенние каникулы

  • В Киевской области в школах некоторых общин объединяют осенние каникулы с зимними. Так, в Макаровской ОТО они будут продолжаться с 24 декабря по 15 января включительно. В Фастовской ОТО зимние каникулы начнутся с 19 декабря. В Переяславской ОТО - тоже с 19 декабря, и продлятся они по 13 января (2023 года).
  • В управлении образования Львова заявили, что школьники осенью не пойдут на каникулы и продолжат обучение, а отдых переносят на зиму.
  • В Ровно тоже решили объединить осенние каникулы с зимними, которые начнутся 26 декабря и продлятся по 22 января 2023-го.
  • В Тернополе школьные осенние каникулы начнутся на неделю позже - 31 октября. Как отметил сегодня мэр города Сергей Надал, пока позволяет температура воздуха, дети будут учиться еще неделю, чтобы сэкономить на энергоносителях: "Это при условии, что не будет критических ситуаций с электроэнергией".
  • Добавим, что в Тернопольской области некоторые общины и учебные заведения уже приняли решение отправить учеников на каникулы, а другие - наоборот, продолжить образовательный процесс. В областной администрации призвали школы до 21 октября проинформировать о своих решениях о каникулах.
  • В Калуше Ивано-Франкоской области осенние каникулы в школах общины решили сдвинуть на неделю, и начнутся они 31 октября, а продлятся неделю.
  • На Волыни во Владимире школьные осенние каникулы начнутся с 24 октября в лицеях №2,3, а также в учебных заведениях в селах Суходолы и Ласков. А вот продолжат обучение ученики лицеев №1, 4, 5 и начальной школы №7 - у них будут продленные зимние каникулы.

Добавим, что и в других городах вероятны смещения каникул и переносы дат - на принятие таких решений влияет ситуация безопасности и возможности энергосистем в конкретных областях.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будут учиться дети при постоянных ракетных обстрелах и готовы ли школы к отопительному сезону.

Читайте РБК-Украина в Google News
школаканикулыУчебный год