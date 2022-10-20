Осенние каникулы 2022: когда начинаются и сколько будут продолжаться

Не все украинские школьники смогут отправиться на каникулы осенью по привычному графику после первой четверти - в некоторых областях решили внести коррекцию и перенести начало отдыха для учеников на зимнюю пору.
Когда же детей в школах должны пустить на первые каникулы в этом учебном году - читайте в материале ниже.
Общий график школьных каникул от министерства образования и науки Украины имеет рекомендательный характер, и даты могут менять в соответствии с внутренними решениями администраций школ на местах. Важно только, чтобы продолжительность отдыха для учеников осенью, зимой и летом в целом была не менее 30 дней.
При этом стоит отметить, что на период действия военного положения "заморозили" работу положения о длительности учебного года (175 дней), и он теперь может быть как больше, так и меньше.
Главным фактором, который сейчас влияет на процесс обучения школьников и студентов, является ситуация с безопасностью. Также изменение сроков обучения или переносы каникул могут зависеть от эпидситуации, погодных условий, плохого отопления в некоторых школах.
График осенних школьных каникул 2022 - если на местах не принимали решение о смещении дат:
В настоящее время, после российских массированных ударов по объектам критической инфраструктуры и повреждением энергосистем в разных областях, в МОН дают "зеленый свет", чтобы на местах по решениям директоров и основателей школ каникулы начинались раньше или позже запланированных сроков, или же учеба была в формате онлайн.
И вот в некоторых областях в городских управлениях образования сейчас объявили о корректировке графика - с целью отказа от осенних каникул и объединением их с зимними.
Добавим, что и в других городах вероятны смещения каникул и переносы дат - на принятие таких решений влияет ситуация безопасности и возможности энергосистем в конкретных областях.
Напомним, ранее мы рассказывали, как будут учиться дети при постоянных ракетных обстрелах и готовы ли школы к отопительному сезону.