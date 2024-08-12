Осень, романтика и никакой жары. 5 атмосферных фильмов с вайбом сентября

На календаре - середина августа, однако на смену жарким дням уже приходят прохладные ночи. Все это первые звоночки нового сезона, однако не стоит отчаиваться. Ведь осень - это идеальная пора, чтобы влюбиться или хотя бы пересмотреть киноленты с осенней атмосферой.

"Осень в Нью-Йорке" (2000)

Этот фильм точно стоит посмотреть, чтобы насладиться осенними пейзажами нью-йоркского Центрального парка и безупречной игрой Ричарда Гира и Вайноны Райдер.

Главный герой, успешный бизнесмен, беззаботный ловелас и циник Уилл Кейн, знакомится в ресторане с 22-летней Шарлоттой, когда та отмечает свой день рождения. Несмотря на существенную разницу в возрасте - 26 лет, чувства Кейна оказываются как никогда сильными. Однако есть одно но - Шарлотта смертельно больна, и ей остается жить примерно год из-за проблем с сердцем.

"Сладкий ноябрь" (2001)

Известная американская мелодрама с участием Киану Ривза и Шарлиз Терон, события которой разворачиваются на фоне осенних пейзажей.

Нельсон Мосс - типичный бизнесмен, рекламный агент, который жертвует личной жизнью ради карьеры. Он знакомится с Сарой - девушка не похожа ни на одну женщину, которую он встречал до этого момента и которая переворачивает всю его жизнь. Однако история про большую любовь имеет трагический финал.

"Трудности перевода" (2003)

Экзистенциальная мелодрама, в которой показана не романтика в классическом ее понимании, а то, что двоим людям может просто хорошо быть вместе. События разворачиваются в осенней атмосфере - ленту снимали в Токио в сентябре и октябре.

Шарлотта (Скарлетт Йоханссон) и Боб (Билл Мюррей) - люди слишком разные, но при этом одинаково неуверенные в окружающем мире. Им не до того, чтобы закрутить настоящий роман - они просто хорошо проводят время в компании друг друга.

"Последняя любовь мистера Моргана" (2013)

Идеальный фильм с осенним вайбом на вечер, ведь в кадре - осень в Париже. Кинолента рассказывает историю пожилого американского профессора Мэттью Моргана. Жена, которую он очень любил, умерла несколько лет назад. Кажется, что все, что имело смысл в его жизни, осталось в прошлом.

Но однажды он сталкивается с Полин - молодой, веселой и открытой парижанкой, преподавательницей танцев. Она оказывается для него свежим глотком воздуха, и Мэттью начинает смотреть на этот мир по-другому.

"Пока мы молоды" (2014)

Идеальный фильм для осеннего вечера - комедийная драма о дружбе двух пар. Посмотреть киноленту стоит хотя бы потому, что главные роли исполнили Бен Стиллер, Наоми Уоттс, Адам Драйвер и Аманда Сейфрид.

Жизнь благополучной семейной пары средних лет (Стиллер и Уоттс) переворачивается вверх дном после знакомства с юным хипстером (Драйвер) и его подружкой (Сейфрид). Узнайте, как далее будут разворачиваться события.