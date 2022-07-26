Ошибки при сдаче экзамена по вождению, которые мешают получить права

Украинцам рассказали об ошибках, по которым экзаменаторы будут оценивать практический экзамен по вождению на получение водительского удостоверения. Обычно инструктор выбирает оживленные участки дороги, поэтому стоит знать определенные правила, которые помогут преодолеть страх и не паниковать.

Каких ошибок нужно избавиться, чтобы получить права - читайте ниже .

Чтобы хорошо сдать экзамен, нужно быть спокойным и не делать резких движений, которые несут за собой неприятные и опасные ситуации.

Среди самых распространенных ошибок, выделяют:

Волнение и торопливость. Это главные причины, по которым совершаются все остальные ошибки;

Невнимательность при старте. Необходимо сразу посмотреть в каком режиме находиться рычаг коробки передач;

Несвоевременное переключение передач;

Выезд на встречную полосу;

Царапание колес о бровку во время парковки;

Невыключенный поворот;

Остановка в местах, которые запрещены правилами дорожного движения;

Невнимательность в отношении дорожных знаков;

Неправильное перестроение между полосами.

Как успешно сдать экзамен

Ошибки могут допустить даже те, кто наизусть знает все правила дорожного движения. Главным является навык вождения. По мнению инструкторов, новичку нужно как минимум 36 часов, чтобы освоить главные маневры на дорогах.

Когда ученик сел в автомобиль, то он сразу должен отрегулировать сиденье, зеркала, посмотреть на положение коробки передач и панель управления.

На дороге нужно всегда придерживаться правой полосы. Также запрещено маневрировать между полосами.

Отметим, что каждое не включение поворота в нужный момент считается ошибкой, поэтому если начинаете или заканчиваете движение, поворачиваете, разворачивается или перелаштовуєтесь - включайте поворот.

Если инспектор делает замечание, то его следует принимать во внимание, но с осторожностью, ведь провокации также возможны. Например, когда инструктор попросит остановиться в месте, где согласно правилам дорожного движения стоянка запрещена. Это может быть своеобразная проверка на знание правил дорожного движения.

Важно помнить, что экзамен по вождению лучше сдавать первым. Таким образом вы будете меньше волноваться и спокойнее сдадите экзамен.