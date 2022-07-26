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Помилки при здачі іспиту з водіння, які заважають отримати права

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Вівторок 26 липня 2022 13:05
Помилки при здачі іспиту з водіння, які заважають отримати права Яких помилок не можна допускати під час іспиту водіння (freepik )
Автор: Тетяна Самарук

Українцям розповіли про помилки, за якими екзаменатори будуть оцінювати практичний іспит з водіння на отримання водійського посвідчення. Зазвичай інструктор вибирає жваві ділянки дороги, тому варто знати певні правила, які допоможуть подолати страх та не панікувати.

Яких помилок потрібно позбутися, щоб отримати права - читайте нижче.

Щоб добре скласти іспит, потрібно бути спокійним та не робити різких рухів, які несуть за собою неприємні та небезпечні ситуації.

Серед найпоширеніших помилок, виділяють:

  • Хвилювання і квапливість. Це головні причини, за яких здійснюються всі інші помилки;
  • Неуважність при старті. Необхідно відразу подивитися в якому режимі знаходиться важіль коробки передач;
  • Несвоєчасне перемикання передач;
  • Виїзд на зустрічну смугу;
  • Дряпання коліс об бровку під час паркування;
  • Невимкнений поворот;
  • Зупинка в місцях, які заборонені правилами дорожнього руху;
  • Неуважність щодо дорожніх знаків;
  • Неправильне перестроювання між смугами.

Як успішно скласти іспит

Помилки можуть допустити навіть ті, хто напам'ять знає всі правила дорожнього руху. Головним є навик водіння. На думку інструкторів, новачкові потрібно як мінімум 36 годин, щоб освоїти головні маневри на дорогах.

Коли учень сів в автомобіль, то він відразу ж повинен відрегулювати сидіння, дзеркала, подивитися на положення коробки передач і панель управління.

На дорозі потрібно завжди дотримуватись правої смуги. Також заборонено маневрувати між смугами.

Зазначимо, що кожне не ввімкнення повороту в потрібний момент вважається помилкою, тому якщо починаєте або закінчуєте рух, повертаєте, розвертається або перелаштовуєтесь - включайте поворот.

Якщо інспектор робить зауваження, то його слід брати до уваги, але з обережністю, адже провокації також можливі. Наприклад, коли інструктор попросить зупинитися в місці, де згідно з правилами дорожнього руху стоянка заборонена. Це може бути своєрідна перевірка на знання правил дорожнього руху.

Важливо пам'ятати, що іспит з водіння краще здавати першим. Таким чином ви будете менше хвилюватися і спокійніше складете іспит.

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