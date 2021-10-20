ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Эти ошибки в приготовлении овощей допускает каждый из нас

Новина українською →
Среда 20 октября 2021 13:35
Эти ошибки в приготовлении овощей допускает каждый из нас Фото: Эксперты рассказали про ошибки в приготовлении овощей (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Эксперты рассказали про самые частые ошибки в приготовлении овощей, которые допускает практически каждый кулинар-любитель. Как правильно готовить овощные блюда, чтобы не испортить их вкус и пользу - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет Eat This, Not That.

Овощи нельзя готовить слишком долго

Так, длительная термическая обработка разрушает большинство полезных веществ, которые содержаться в овощах.

К примеру, при варке такие водорастворимые микроэлементы, как рибофлавин, витамины В и С поглощаются водой, которую мы попросту выливаем.

Портит овощи и фритюр. Ведь вред от жира перекрывает пользу, которую мы можем получить с овощами.

Забудьте о соковыжималке

Для тех, кто считает овощной сок очень полезным, плохие новости. Безусловно, это лучше, чем фритюр. Но пропуская овощи через соковыжималку, вы выбрасываете полезную клетчатку, которая поможет насытить вас, и очень полезна для пищеварения.

Хорошей новостью тут будет то, что все же полезные фитонутриенты и макроэлементы попадут в организм. Но лучше измельчите овощи в блендере, а не в соковыжималке.

Самое полезное мы часто выбрасываем

В овощах больше всего пользы в кожуре и других частях, которые мы привыкли отправлять в урну.

К примеру, в кожуре огурцов, картофеля, стеблях и листьях брокколи содержится большое количество уникальных и необходимых нашему организму веществ.

Ранее мы писали про секреты профессиональных шеф-поваров, которые раскрываются только в кулинарных школах.

Также кулинар рассказал, как приготовить настоящее слоеное тесто, которое можно хранить в холодильнике и даже морозильной камере.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепты
LITE
Праздник 20 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 20 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела