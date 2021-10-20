Ці помилки в приготуванні овочів допускає кожен з нас

Експерти розповіли про найчастіші помилки в приготуванні овочів, які допускає практично кожен кулінар-любитель. Як правильно готувати овочеві страви, щоб не зіпсувати їх смак і користь - читайте нижче в нашому матеріалі.

Овочі не можна готувати занадто довго

Так, тривала термічна обробка руйнує більшість корисних речовин, які містяться в овочах.

Наприклад, при варінні такі водорозчинні мікроелементи, як рибофлавін, вітаміни В і С поглинаються водою, яку ми просто виливаємо.

Псує овочі і фритюр. Адже шкода від жиру перекриває користь, яку ми можемо отримати з овочами.

Забудьте про соковидавлювач

Для тих, хто вважає овочевий сік дуже корисним, погані новини. Безумовно, це краще, ніж фритюр. Але пропускаючи овочі через соковидавлювач, ви викидаєте корисну клітковину, яка допоможе наситити вас, і дуже корисна для травлення.

Доброю новиною тут буде те, що все ж корисні фітонутрієнти і макроелементи потраплять в організм. Але краще подрібніть овочі в блендері, а не в соковидавлювачі.

Найкорисніше ми часто викидаємо

В овочах найбільше користі в шкірці та інших частинах, які ми звикли відправляти в урну.

Наприклад, в шкірці огірків, картоплі, стеблах і листках броколі міститься велика кількість унікальних і необхідних нашому організму речовин.