Ошибки при посеве огурцов на рассаду, которые убьют ваш урожай: не делайте так

Когда нужно высаживать огурцы на рассаду

Огурцы - теплолюбивое, субтропическое растение. Семена огурцов всходят только при температуре выше 13 градусов, а оптимальным диапазоном температур для молодых растений является 22-25 градусов выше нуля.

В нашем климате такие условия бывают, как правило, в мае. Поэтому, огурцы на рассаду высевают на 3-4 недели раньше, чем в грунт.

Как выбрать и подготовить семена к посеву

Часто огородники используют покупные семена, потому что самостоятельно собранные зерна отличаются невысоким процентом всхожести, пишет Tut-news.

Производители продают уже обработанные от болезней семена. Но и их нужно перебрать. На посадку не подойдут зернышки с неправильным строением или маленьким размером.

Не садите такие семена, ведь если они и прорастут, будут слабыми и часто гибнут.

После этого семена выдерживают в соленой воде, которую готовят путем растворения 1 чайной ложки пищевой соли в стакане воды.

Семена, всплывшие на поверхность, нужно выбросить. А хорошие нужно ополоснуть водой и выложить на ткань для просушки.

Также зерна можно закаливать. Разместите их на влажной ткани для прорастания, положите в холодильник на ночь, а утром верните в условия комнатной температуры. Процедуру повторяйте 3-4 дня до того, как растрескаются оболочки зерен.

Обеззаразьте семена замочив в бледно-розовом растворе марганцовки или поместите в духовку на невысокий температурный режим. Это поможет снизить риск возникновения болезней на будущей рассаде.

Приступаем к посадке семян

Огурцы сажают в общий или индивидуальный контейнер. На дно контейнера укладывают слой дренажа (гравий, мелкие камешки).

После этого разместите грунт. Можно купить готовый, а можно соединить дерновую почву с перегноем, торфом и промытым речным песком. При добавлении почвы с огорода стоит провести его дезинфекцию в духовке.

Если посадка осуществляется в ящик, то для семян готовят канавки глубиной до 2 см, расположенные на расстоянии не менее 3 см.

Если сажаете в индивидуальную емкость, позаботьтесь о дренажном отверстии в каждой из них. В торфяной таблетке отверстие делать не нужно.

Следуя этим советам и не допуская ошибок, уже скоро вы получите ранний урожай огурцов!