Ошибки при пользовании "стиралкой", которые делают почти все

Дверца машинки

После стирки не следует забывать на некоторое время оставлять открытой дверцу машинки.

В противном случае, со временем на резинке-уплотнителе может появиться плесень.

Не все можно стирать с кондиционером

Стирка с кондиционером придает вещам мягкость и аромат. Но все подряд прополаскивать с использованием средства не стоит.

К примеру, кондиционер нельзя добавлять при стирке вещей, что плохо впитывают влагу. Иначе они будут впитывать влагу еще хуже, и появится запах затхлости.

Вес вещей

Всегда следите за весом вещей, которые стираете. Если постоянно перегружать машинку, она быстро выйдет из строя. К тому же вещи могут не отстираться, как следует.