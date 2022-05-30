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Ошибки при пользовании "стиралкой", которые делают почти все

Фото: Как нельзя пользоваться стиральной машиной (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Стиральная машинка не терпит небрежного обращения. Ремонт стоит дорого, а ручная стирка - такое себе удовольствие. Поэтому крайне важно правильно эксплуатировать эту "помощницу", чтобы она могла долго и верно вам служить.

Как нельзя пользоваться "стиралкой" - читайте ниже в нашем материале.

Дверца машинки

После стирки не следует забывать на некоторое время оставлять открытой дверцу машинки.

В противном случае, со временем на резинке-уплотнителе может появиться плесень.

Не все можно стирать с кондиционером

Стирка с кондиционером придает вещам мягкость и аромат. Но все подряд прополаскивать с использованием средства не стоит.

К примеру, кондиционер нельзя добавлять при стирке вещей, что плохо впитывают влагу. Иначе они будут впитывать влагу еще хуже, и появится запах затхлости.

Вес вещей

Всегда следите за весом вещей, которые стираете. Если постоянно перегружать машинку, она быстро выйдет из строя. К тому же вещи могут не отстираться, как следует.

Ранее мы писали, как сделать стиральный порошок в разы эффективнее.

Также специалисты рассказали, какое средство добавить в воду для мытья окон, чтобы они долго не загрязнялись.

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