Ошибки на огороде и в саду, которые мы допускаем осенью

Если вы хотите собирать хороший урожай в саду и на огороде, стоит постоянно заботиться о земле и она вас точно отблагодарит. Какие же досадные ошибки допускают садоводы и огородники?
Об этом пишет Agronews.
Борьба с сорняками не должна прекращаться никогда. Ведь именно осенью на многих растениях-вредителях появляются и рассеваются семена, которые щедро взойдут уже весной.
Посейте растения-сидераты (люпин, масличная редька, овес, рожь и др.), которые заглушат сорняки и удобряют грунт, либо регулярно косите или сапайте молодняк сорняков (до цвета) на огороде.
Если вы хотите, чтобы многолетние растения (цветы, туи, деревья, кусты) весной были аккуратными и хорошо выглядели, их нужно подстригать осенью.
На цветнике нужно удалять надземную часть из тех растений, которые весной начинают прорастать из корня. Ведь когда у растений появятся новые ростки и побеги, удалить старые будет намного сложнее.
Чтобы пробуждение весны после зимнего сна было ярким и разноцветным, посадите луковицы разных цветов: тюльпанов, крокусов, нарциссов. Луковицам первых весенних цветов нужна длительная зимовка в почве.
Фото: крокусы порадуют вас весенним цветением (pixabay)
Обрезка кустов стимулирует рост новых побегов. Правильно определите время обрезки - это надо делать, когда с растения опадут листья, а на улице еще не будет сильных морозов.
Санитарная обрезка заключается в удалении всех поломанных, больных, сухих веток. Если делать это весной, вы рискуете повредить молодые ветки, почки и завязь.
Гнилые и больные плоды (помидоры, яблоки, груши, сливы, тыквы, кабачки) станут не удобрением, а центром распространения болезней на почве.
Кроме того в кучах листьев зимуют насекомые-вредители, крысы, полевые мыши, медведки (медведки), споры грибков.
Некоторые культуры (шпинат, салат латук, редис, петрушку) хорошо посеять под зиму, чтобы весной получить ранний урожай. Посевы прикройте агро-тканью.
И конечно же тщательно уберите в саду і на городі!
Ранее мы писали, когда надо сажать землянику осенью, и как правильно за ней ухаживать для хорошего урожая.
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