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Эта ошибка в питании может спровоцировать женское бесплодие

Автор: Светлана Мащенко

К бесплодию у женщин могут привести не только определенные болезни, но и ошибки в питании. Их допускают многие, кто следит за весом или пытается похудеть. Как не навредить своей репродуктивной функции - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет ukrhealth.

По словам известного диетолога Светланы Фус проблемы с женским здоровьем могут возникнуть при отказе от употребления жиров. Врач заявляет, что это в корне неправильно, так как жиры необходимы организму для нормальной жизнедеятельности.

Если увлекаться такой диетой, это может привести к бесплодию.

"Есть десятки случаев, когда женщины не могли забеременеть из-за того, что исключали жиры. Ведь без нормального количества гормонов детородная функция невозможна", - говорит специалист.

Отметим, что мужское здоровье тоже во многом зависит от употребляемых продуктов и напитков. В частности, врачи советуют отказаться от:

  • более трех чашек кофе в день,
  • алкоголя (особенно пива),
  • сладкой газировки,

А вот такая рыба и морепродукты, как тунец, лосось и устрицы наоборот укрепляют силу мужчины и повышают либидо.

Ранее врачи рассказали, какие продукты лучше не есть на завтрак, чтобы не испортить себе весь день.

Также врачи рассказали про самый опасный алкогольный напиток, содержание спирта в котором не очень высокое.

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