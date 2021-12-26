Ощущения в ногах, которые могут указать на развитие диабета: обязательно проверьтесь!

Одними из симптомов развития диабета является невропатия, то есть повреждение или нарушение функции одного или нескольких нервов. Периферическая невропатия развивается при повреждении нервов конечностей.

Такое повреждение нерва может вызвать покалывание, жжение или потерю чувствительности, которые часто проявляются в ногах.

Что такое диабет 2 типа

Сахарный диабет 2-го типа - метаболическое заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей.

Это означает, что ваше тело не может должным образом перерабатывать инсулин или вырабатываемый им инсулин не усваивается клетками. Основная роль инсулина - регулировать уровень сахара в крови. Без инсулина уровень сахара в крови может подняться до опасно высокого уровня.

Постоянно высокий уровень сахара в крови также может вызывать:

повреждение глаз, которое может привести к потере зрения;

заболевания сердца и инсульт;

язвы стоп;

постоянные или регулярные инфекции, особенно инфекции кожи и мочеиспускательной системы.

Чтоб этого избежать, контролируйте уровень сахара в крови

Медики говорят, что изменение диеты - одно из самых эффективных средств противодействия высокому уровню сахара в крови.

Пейте больше воды, чтобы снизить сахар.

"Когда уровень сахара в крови повышается, ваше тело пытается вывести излишки сахара из крови с мочой... В результате вашему организму потребуется больше жидкости для регидратации. Питьевая вода может помочь организму вывести часть глюкозы из крови", - рассказывают врачи.

Сократите употребление углеводов с высоким гликемическим индексом (ГИ). В первую очередь, это белый хлеб, картофель и белый рис.

Симптомы диабета 2 типа также включают:

частое мочеиспускание, особенно ночью,

постоянное чувство жажды,

чувство сильной усталости,

беспричинное похудение,

зуд в половых органах, частая молочница,

долго заживающие порезы и раны,

затуманенное зрение.

Обратитесь к терапевту, если у вас есть какие-либо симптомы, которые могут вызывать у вас беспокойство.