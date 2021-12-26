Відчуття в ногах, які можуть вказати на розвиток діабету: обов'язково перевіртеся!

Лікарі кажуть, що розвиток діабету другого типу можна розпізнати по ряду симптомів, деякі з яких проявляються в ногах.
Про це пише Express.
Одними із симптомів розвитку діабету є невропатія, тобто пошкодження або порушення функції одного або декількох нервів. Периферична невропатія розвивається при пошкодженні нервів кінцівок.
Таке пошкодження нерва може викликати поколювання, печіння або втрату чутливості, які часто проявляються в ногах.
Цукровий діабет 2-го типу - метаболічне захворювання, що характеризується хронічною гіперглікемією, яка розвивається в результаті порушення взаємодії інсуліну з клітинами тканин.
Це означає, що ваше тіло не може належним чином переробляти інсулін або вироблений ним інсулін не засвоюється клітинами. Основна роль інсуліну - регулювати рівень цукру в крові. Без інсуліну рівень цукру в крові може піднятися до небезпечно високого рівня.
Медики кажуть, що зміна дієти - один з найефективніших засобів протидії високому рівню цукру в крові.
Пийте більше води, щоб знизити цукор.
"Коли рівень цукру в крові підвищується, ваше тіло намагається вивести надлишки цукру з крові з сечею... В результаті вашому організму буде потрібно більше рідини для регідратації. Питна вода може допомогти організму вивести частину глюкози з крові", - розповідають лікарі.
Скоротіть вживання вуглеводів з високим глікемічним індексом (ГІ). В першу чергу, це білий хліб, картопля і білий рис.
Зверніться до терапевта, якщо у вас є які-небудь симптоми, які можуть викликати у вас занепокоєння.
Раніше ми писали про симптоми діабету, які проявляються кілька разів на день, але ви можете цього не зрозуміти.