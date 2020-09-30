Осенний призыв, вывод из оборота старых купюр и монет: что изменится в Украине с 1 октября

Военный призыв (фото: zoda.gov.ua)

Второй месяц осени принесет украинцам важные изменения

С 1 октября украинцев ждет несколько важных изменений, которые вступают в силу уже с завтрашнего дня. В Украине начнется осенний призыв, выводятся старые купюры и монеты, а водителям необходимо не забывать включать ближний свет фар или дневные ходовые огни.

Что нужно знать о главных изменениях с началом второго месяца осени - читайте в материале Styler.

Осенний призыв

С 1 октября 2020 года в Украине начинается осенний призыв в армию. Он продлится до 31 декабря. Призывной возраст составляет от 18 до 27 лет тех украинцев, у которых нет оснований для отсрочки или освобождения от армии.

Те, у кого нет образования, будут служить 18 месяцев. Парни со степенью бакалавра или магистра, проведут на службе 12 месяцев.

Вывод из обращения старых купюр и монет

С 1 октября украинцы не смогут расплатиться денежными купюрами до 2003 года выпуска и монетами номиналом 25 копеек. Данные деньги можно обменять во всех украинских банках до 30 сентября 2021 года.

Если вы не успеете этого сделать, то в течение трех лет до 30 сентября 2023 года эти деньги можно сдать в НБУ, а также уполномоченные банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ.

Обязательное включение фар за городом

С 1 октября водители, которые едут вне населенных пунктов, обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Нарушение этого требования будет караться штрафом в размере от 425 до 510 гривен.

Данное правило действует для всех механических транспортных средств до 1 мая 2021 года.

Переход на зимнее время

В Украине традиционно в последнее воскресенье октября переводят часы на зимнее время. В ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 октября, в 4:00 часы необходимо перевести на час назад.

Местные выборы

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы. Украинцы будут выбирать городских, сельских и поселковых председателей, депутатов местных, районных и областных советов. Перечень кандидатов на пост мэра Киева можно посмотреть здесь.

Осенние школьные каникулы

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам сделать осенние каникулы с 26 октября по 1 ноября, а в тех школах, где разместятся участки на выборы - с 22 по 30 октября.

Напомним, медик спрогнозировала закрытие школ в Украине из-за коронавируса.