Осенний Киев сфотографировали из космоса: впечатляющие фотографии

Французский астронавт сфотографировал осенний Киев с борта Международной космической станции. Он поделился своими воспоминаниями о столице Украины.

Впечатляющие фотографии осеннего Киева астронавт разместил на своей странице в Twitter.

Как рассказал астронавт Международной космической станции Томас, он делает фотографии из космоса не впервые. И ранее он уже фотографировал Киев, но зимой.

"Киев и красивые водовороты реки вверх по течению. Я помню, как в прошлый раз делал такие снимки зимой, когда река была заморожена и вся белая", - так подписал он снимки столицы.

Французский астронавт сфотографировал Киев из космоса (twitter.com/Thom_astro)

Подписчикам астронавта сними очень понравились, и они отметили в комментариях, что на фото изображено Киевское море.

Первый снимок лучше повернуть на 90 градусов, потому что часть реки справа называется Киевским морем и находится к северу от города.

Шикарные виды Киева!

Волны реки невероятно зеленого цвета с великолепными отблесками северного сияния!

Выглядит великолепно, но в реальной жизни не все так хорошо, так как река умирает…

Фильм ужасов! Река Днепр мертва, заросла водорослями, рыба погибла из-за загрязнения отходов.

Стоит отметить, что французский астронавт публикует в своем аккаунте фотографии и других городов мира.

Он участвует в миссии Альфа – пилотируемом полетом в течение 6 месяцев на МКС. Он стал первым европейцем, который совершил полет на Crew Dragon и первым из французов пробыл так долго в космосе.