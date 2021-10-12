Осенний Киев сфотографировали из космоса: впечатляющие фотографии
Французский астронавт сфотографировал осенний Киев с борта Международной космической станции. Он поделился своими воспоминаниями о столице Украины.
Впечатляющие фотографии осеннего Киева астронавт разместил на своей странице в Twitter.
Как рассказал астронавт Международной космической станции Томас, он делает фотографии из космоса не впервые. И ранее он уже фотографировал Киев, но зимой.
"Киев и красивые водовороты реки вверх по течению. Я помню, как в прошлый раз делал такие снимки зимой, когда река была заморожена и вся белая", - так подписал он снимки столицы.
Французский астронавт сфотографировал Киев из космоса (twitter.com/Thom_astro)
Подписчикам астронавта сними очень понравились, и они отметили в комментариях, что на фото изображено Киевское море.
- Первый снимок лучше повернуть на 90 градусов, потому что часть реки справа называется Киевским морем и находится к северу от города.
- Шикарные виды Киева!
- Волны реки невероятно зеленого цвета с великолепными отблесками северного сияния!
- Выглядит великолепно, но в реальной жизни не все так хорошо, так как река умирает…
- Фильм ужасов! Река Днепр мертва, заросла водорослями, рыба погибла из-за загрязнения отходов.
Стоит отметить, что французский астронавт публикует в своем аккаунте фотографии и других городов мира.
Он участвует в миссии Альфа – пилотируемом полетом в течение 6 месяцев на МКС. Он стал первым европейцем, который совершил полет на Crew Dragon и первым из французов пробыл так долго в космосе.
Напомним, ранее мы писали о том, что астронавты МКС впервые вырастили перец чили.
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