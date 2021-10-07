"Хьюстон, у нас есть перец": на МКС впервые вырастили чили

На Международной космической станции впервые вырасти перец чили. Первый урожай ожидают уже в конце октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу NASA .

По словам астронавтов, которые занимаются выращиванием растений в космосе плоды растут медленнее, чем на Земле. Причины этого неизвестны. Однако соответствующие исследования важны для человечества в случае долгосрочных космических миссий.

I loved getting my hands on the pepper plants and pollinating them! I felt a much higher-than-usual level of focus compared to tending plants on Earth. Of course I played Red Hot Chili Peppers for them! See why we are growing this complicated crop: https://t.co/7YJ8yfrRfP pic.twitter.com/8MnpLVbYoA — Megan McArthur (@Astro_Megan) September 14, 2021

Отмечается, что выращивание происходило в специальном модуле Advanced Plant Habitat. Особенностью устройства является то, что им можно управлять дистанционно. Опыление производилось двумя способами: вручную и удаленно благодаря модулю. Несмотря на успех, оказалось, что не все плоды развились.

Второй урожай планируют собрать уже через пол года.

Сегодня же, ученые пытаются исследовать, какого размера будут плоды в условиях микрогравитации.

Фото: на МКС впервые вырастили чили (Nasa)