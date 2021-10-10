Осенние каникулы 2021: когда школы идут на отдых

Календарь школьных осенних каникул в 2021 году, рекомендованный министерством образования и науки, претерпел изменения из-за усиления карантина в Украине. В некоторых регионах уже подкорректировали даты, когда учеников впервые отправят отдыхать в этом учебном году.
Когда школьники теперь пойдут на каникулы в разных областях, читайте в материале ниже.
По графику, который изначально предложило Минобразования всем школам, для учеников осенние каникулы начинаются 25 и длятся до 31 октября 2021-го. А для начала зимнего отдыха в текущем году была подобрана дата 25 декабря (окончание - 9 января 2022 года).
Такой календарь каникул имеет только рекомендательный характер (неизменным требованием является только общее количество дней - не более 30), и администрации учебных заведений на местах утверждают даты для каникул самостоятельно. Обычно в школах придерживаются графика, если нет весомых причин для внесения изменений (эпидемии коронавируса, например).
В некоторых городах и областях из-за ухудшения эпидситуации стали ужесточать карантинные меры, что коснулось и учебы/отдыха школьников.
В остальных регионах о корректировке дат осенних школьных каникул местные власти еще не принимали решений, но такая вероятность имеет место.
Нужно отметить, что при попадании региона в "красную" зону карантина, ученики 5-11 классов смогут посещать школу только при условии полной вакцинации всех сотрудников школ.
В обычном режиме учиться разрешено только ученикам младших классов (малышам посещать детсад - тоже).
Напомним, ранее в МОН рассказали, кто из педагогов находится "под бдительным контролем" вакцинации.
Также в министерстве рассказали, как будут работать школы в "красной" зоне карантина.