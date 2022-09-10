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Осеннее и уютное. Клопотенко представил рецепт потрясающих тостов с балажанами

Клопотенко представил закуску из баклажанов (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Осень - пора блюд баклажанов. Приготовить потрясающую закуску из овощей - не составит вам труда.

Рецепт тостов с баклажанами презентовал известный повар и кулинар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

  • Тосты из хлеба
  • Петрушка
  • Балажаны
  • Оливковое масло
  • Перец, соль (по вкусу).

Пошаговый рецепт приготовления

Подсушите хлеб. Баклажаны тоненько нарежьте и поджарьте. Потом порежьте баклажаны и добавьте туда петрушку, чеснок и порубите все вместе. Затем туда же налейте оливковое масло, засыпьте итальянские травы, соль, перец и перемешайте ножом. Оливковое масло и специи по желанию.

"Затем баклажаны выкладываете на тосты, завтракаете и вкусно запиваете чаем или кофе. Это что-то осеннее, теплое и уютное. Как будто вы соединились эмоционально с локальной и сезонной, и ваша жизнь стала из-за этого более настоящая и полная", - описал рецепт Клопотенко.

Напомним, что Клопотенко представил рецепт американского шоколадного печенья.

Также сообщалось, как приготовить пышные сырники, "как в ресторане".

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Евгений Клопотенко