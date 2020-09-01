Осень и зима будут аномальными: синоптики обновили прогноз погоды в Украине

Погода в Украине этой осенью и зимой удивит очередными аномалиями. Синоптики говорят, что будет тепло и даже жарко, по крайней мере высокими градусами нас будет радовать сентябрь.

Ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра, Роман Мурмыло объяснил причину очередного потепления. В Украину придет сухая воздушная масса с направлений: Северный Кавказ, Кубань, Южное Поволжье, Прикаспийская низменность. Об этом пишут Вести.

Такие погодные условия будут держаться где-то до 5-6 сентября, считает синоптик. Потом температура снизится градусов на пять, но все же будет выше климатической нормы для этого периода.

"Существенного похолодания в сентябре не ожидается, как и серьезных осадков", - рассказал специалист.

Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, говорит, что октябрь не принесет больших сюрпризов. Не исключены традиционные для этого периода туманы, а также ночные заморозки.

"Осень будет теплой и сухой, тенденции к потеплению климата у нас проявляются все сильнее. В этом году восемь месяцев, за исключением апреля-мая, были аномально теплыми. И ожидается, что этот тренд останется", - уверена Балабух.

Она добавила, что по оценкам метеорологов 2020 год может стать самым теплым за весь период наблюдений. Но при этом вероятен серьезный дефицит влаги.

Вторая половина осени может "порадовать" сюрпризами в виде мокрого снега. Но из-за нетипично высокой температуры он не задержится.

Зимой, по мнению Веры Балабух, нас могут ждать небольшие морозы, оттепели, ледяные дожди и отсутствие полноценного снежного покрова, что опять негативно скажется на вод­ных ресурсах и ранних полевых культурах.

Ранее мы писали, что в сентябре температурные показатели будут на 1-2 градуса выше нормы.