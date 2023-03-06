"Оселедець на столі - лікар в стороні": дієтолог назвала суперфуд, який потрібно їсти всім

Приклад здорового прийому їжі

За словами експерта, шведи мають прислів'я: "Оселедець на столі - лікар в стороні". І це цілком відповідає правді.

Скиталінська рекомендує брати зварену "в мундирі" картоплину, не гарячу, а охолоджену до кімнатної температури, її потрібно розрізати, а поруч покласти шматок жирної скумбрії або оселедця. І доповнити страву салатом зі свіжої чи квашеної капусти. І на десерт – чорні ягоди та чорна кава.

Чому картопля "у мундирі" корисна

Картопля "в мундирі" - це резистентний крохмаль, тобто стійкий до миттєвого засвоєння у вигляді молекул цукру. Тобто це дуже складні повільні вуглеводи.

Він не піднімає рівень цукру в крові, корисний для бактерій, що мешкають у товстому кишечнику (біфідо-і лакто-).

У картоплі присутні всі 20 амінокислот, просто їх там мало, але для тих, хто постить картоплю в "мундирі" слід включати в раціон.

Морська риба

Оселедець або скумбрія. Це легкозасвоюваний білок, таурин, що дає енергію, запобігає злипанню тромбоцитів, бере участь в утворенні жовчі, сприяє синтезу нейронів. А також омега-3 жири, холін - мають антисклеротичну дію; містять йод, що сприяє виробленню гормонів щитовидної залози.

Приклад корисного прийому їжі (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Капуста – джерело сульфонарану та індол-3-карбінолу – ці речовини сприяють нормальному циклу всіх фаз детоксикації печінки, мають протизапальний та антираковий ефекти, живлять корисну мікрофлору. Буряк і морква – це каротиноїди, бетаїн та багато інших цінних речовин.

Ягоди - це поліфеноли в чистому вигляді. А з кавою – подвійні поліфеноли.