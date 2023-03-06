"Селедка на столе - доктор в стороне": диетолог назвала суперфуд, который нужно есть всем

Простая еда может быть очень вкусной, а также даст вам силу и здоровья. Для правильного питания не обязательно есть авокадо и лосось и семена чиа. Например, сельдь и отварной картофель являются украинскими суперфудами.
О колоссальной пользе этих продуктов рассказала на Facebook нутрициолог Оксана Скиталинская.
По словам эксперта, у шведов есть пословица: "Селедка на столе - доктор в стороне". И это полностью соответствует правде.
Скиталинская рекомендует брать сваренную "в мундире" картофелину, не горячую, а охлажденную до комнатной температуры, ее нужно разрезать, а рядом положить кусок жирной скумбрии или сельди. И дополнить блюдо салатом из свежей или квашеной капусты. И на десерт – черные ягоды и черный кофе.
Сельдь или скумбрия. Это легкоусвояемый белок, таурин, дающий энергию, предотвращает слипание тромбоцитов, участвует в образовании желчи, способствует синтезу нейронов. А также омега3 жиры, холин - оказывают антисклеротическое действие; содержат йод, способствующий выработке гормонов щитовидной железы.
Капуста – источник сульфонарана и индол-3-карбинола – эти вещества способствуют нормальному циклу всех фаз детоксикации а печени, обладают противовоспалительным и антираковым эффектами, питают полезную микрофлору. Свекла и морковь – это каротиноиды, бетаин и многие другие ценные вещества.
Ягоды -это полифенолы в чистом виде. А с кофе – двойные полифенолы.
Напомним, что до этого Скиталинская рассказала, как правильно питаться в пост.
Ранее мы писали, что нутрициолог назвала овощ, который обязательно нужно есть.