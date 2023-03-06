"Селедка на столе - доктор в стороне": диетолог назвала суперфуд, который нужно есть всем

Пример здорового приема пищи

По словам эксперта, у шведов есть пословица: "Селедка на столе - доктор в стороне". И это полностью соответствует правде.

Скиталинская рекомендует брать сваренную "в мундире" картофелину, не горячую, а охлажденную до комнатной температуры, ее нужно разрезать, а рядом положить кусок жирной скумбрии или сельди. И дополнить блюдо салатом из свежей или квашеной капусты. И на десерт – черные ягоды и черный кофе.

Почему картофель "в мундире" полезен

Картофель "в мундире" - это резистентный крахмал, то есть устойчивый к мгновенному усвоению в виде молекул сахара. То есть это очень даже сложные медленные углеводы.

Он не поднимает уровень сахара в крови, полезный для бактерий, обитающих в толстом кишечнике (бифидо- и лакто-).

В картофеле присутствуют все 20 аминокислот, просто их там мало, но для постящихся картошку в "мундире" следует включать в рацион.

Морская рыба

Сельдь или скумбрия. Это легкоусвояемый белок, таурин, дающий энергию, предотвращает слипание тромбоцитов, участвует в образовании желчи, способствует синтезу нейронов. А также омега3 жиры, холин - оказывают антисклеротическое действие; содержат йод, способствующий выработке гормонов щитовидной железы.

Пример полезного приема пищи (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Капуста – источник сульфонарана и индол-3-карбинола – эти вещества способствуют нормальному циклу всех фаз детоксикации а печени, обладают противовоспалительным и антираковым эффектами, питают полезную микрофлору. Свекла и морковь – это каротиноиды, бетаин и многие другие ценные вещества.

Ягоды -это полифенолы в чистом виде. А с кофе – двойные полифенолы.