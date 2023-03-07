Оселедець - найкорисніша риба. Як при покупці визначити "дівчинку та хлопчика"
Оселедець - це одне з найкращих джерел ненасичених кислот Омега-3.
Щодо цього він перевершує навіть лосось. Річ у тому, що сьогодні лососеві породи вирощують в основному на фермах, внаслідок чого у них знижений рівень Омега-3.
Які ще корисні властивості цього продукту, а також, як визначити стать оселедця - читайте в матеріалі Styler.
Корисні властивості оселедця
- У оселедці дуже багато Омега-3. Ці жирні кислоти знижують рівень холестерину в організмі, розріджують кров, зміцнюють клітинні мембрани, пригнічують запальні процеси в організмі.
- Оселедець - джерело білка та вітамінів. У порції 200 г міститься добова потреба в білку дорослої людини.
- У оселедця високий вміст вітамінів А і В. Як відомо, В12 має велике значення для мозку, нервової системи та кровотворення.
- Оселедець найменше забруднений важкими металами.
- Найбільшу користь оселедець принесе при вживанні його без термічної обробки.
Чи відрізняється за смаком оселедець "дівчинка" від "хлопчика"
Так, оселедець чоловічої статі м'ясистіший, жирніший і ніжніший одночасно. Оселедець-хлопчик містить особливі залози - молоки, які вважаються найсмачнішою частиною риби. А оселедець-дівчинка може похвалитися цінною ікрою.
Як визначити стать оселедця
Коли бачите рибу, звертайте особливу увагу на спинку. У хлопчиків вона трохи вигнута і горбата, а у дівчаток, навпаки, рівна і пряма. Крім того, спинка хлопчиків товстіша, за рахунок чого і м'яса у риби виходить більше.
Форма черевця у риби різної статі також відрізняється. У самців воно піджате, але водночас м'яке. А у самок черевце об'ємне, проте при цьому щільне на дотик, оскільки оселедець жіночої статі в черевці зберігає ікру.
Нагадаємо, що дієтолог розповіла, чому оселедець обов'язково потрібно їсти всім.
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