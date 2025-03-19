Оселедець чи сьомга: що корисніше для здоров’я?

Оселедець і сьомга - популярні види риби, які часто з’являються на столах українців. Обидві містять важливі для організму поживні речовини, але яка з них корисніша?
На це питання читайте відповідь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Сьомга та оселедець - багаті на білки, здорові жири, вітаміни та мінерали. Обидва види риб містять важливі омега-3 жирні кислоти, але між ними є істотні відмінності.
Сьомга - це жирна риба, яка містить високу кількість омега-3 жирних кислот, що корисні для здоров’я серця, знижують рівень запалення в організмі, а також мають позитивний вплив на мозкову діяльність. Крім того, сьомга є багатою на вітаміни A, D, E, B12, а також мінерали, зокрема селен, калій та магній. Вітамін D у складі сьомги сприяє здоров'ю кісток і зміцнює імунітет.
Оселедець, з іншого боку, є менш жирним варіантом, але також має високу концентрацію омега-3 кислот і вітаміну D. Він містить багато йоду, який важливий для нормального функціонування щитовидної залози, а також вітаміни A, D, B12 та селен. Оселедець часто має меншу калорійність, що робить його чудовим варіантом для людей, які стежать за своєю вагою.
Обидва види риби мають низку здоров'я-зміцнюючих властивостей, але є деякі відмінності в тому, як саме вони можуть вплинути на організм.
Покращення серцево-судинного здоров’я
Омега-3 жирні кислоти, які присутні в оселедці та сьомзі, мають потужний антизапальний ефект, сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину (LDL) і підвищенню рівня "хорошого" холестерину (HDL). Це знижує ризик розвитку серцевих захворювань, інсультів і гіпертонії.
Підтримка функцій мозку та нервової системи
Омега-3 кислоти також мають великий вплив на здоров'я мозку. Вони допомагають зберігати когнітивні функції, покращують пам'ять і концентрацію, а також можуть зменшити ризик розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Сьомга, завдяки високому вмісту омега-3, може мати особливо потужний ефект у збереженні здоров’я нервової системи.
Здоров’я кісток і імунітету
Як сьомга, так і оселедець багаті на вітамін D, який необхідний для нормального засвоєння кальцію та здоров'я кісток. Вітамін D також зміцнює імунітет і підтримує нормальну функцію м’язів. Тому обидва види риби є хорошими помічниками для людей, які хочуть покращити стан своїх кісток і підтримати імунну систему.
Зниження ризику депресії та тривоги
Омега-3 жирні кислоти, що містяться в рибі, мають позитивний вплив на психічне здоров’я, допомагаючи знижувати симптоми депресії і тривоги. Вони впливають на рівень серотоніну та інших нейромедіаторів, що відповідальні за регуляцію настрою.
Як оселедець, так і сьомга є корисними продуктами, але їхня харчова цінність залежить від ваших індивідуальних потреб і переваг.
Сьомга підходить тим, хто потребує більшої кількості омега-3 жирних кислот і хоче отримати більше калорій і жиру. Вона ідеальна для людей, які займаються спортом, потребують підвищеного енергетичного раціону, або хочуть поліпшити здоров'я серцево-судинної системи.
Оселедець - відмінний вибір для тих, хто хоче отримати корисні речовини, але при цьому зберегти контроль над калорійністю і кількістю жиру в раціоні. Він також є гарним джерелом йоду і підходить для людей, які прагнуть покращити функцію щитовидної залози.
Обидва види риби можна вживати різними способами - смажити, запікати, готувати на пару або використовувати для приготування салатів. Важливо, щоб риба була свіжою або правильно зберігалася, щоб максимально зберегти всі її корисні властивості.
Найкраще вживати рибу 2-3 рази на тиждень.
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В матеріалі були використані такі джерела - Nutrients, Eating Well, Eat this, not That.