Осадки и потепление в Украине: где в последний майский выходной пройдут дожди с грозами

В целом в этот последний выходной день мая температура воздуха будет комфортная, порывы не ожидаются - сила ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.

На западе Украины дожди будут местами. Так, осадки прогнозируются во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Хмельницкой областях. В среднем в регионе температура воздуха ночью составит +5... +10 градусов, днем ​​+17... +21 градусов. В Карпатах - прохладнее: ночью +1... +6 градусов, днем ​​+12... +17 градусов, пройдут грозы.

В северных областях - без осадков. Столбики термометров не будут опускаться ниже +6 градусов ночью, а в дневное время в среднем будут показывать ​​+19… +21 градусов.

В центре Украины есть вероятность дождей. Ночью температура воздуха составит +8… +13 градусов, днем ​​+19… +21 градусов.

В южных областях осадки ожидаются местами: в Николаевской (с грозой), Одесской, Херсонской и частично в Запорожской областях. Температура воздуха ночью составит +12... +17 градусов, днем ​​+17... +25 градусов (теплее будет в Херсонской и Запорожской областях: до +27 градусов).

На востоке Украины прогнозируются осадки. Так, умеренные дожди будут в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, а грозы - в Донецкой и Луганской областях. Температура воздуха ночью составит +12... +15 градусов, днем ​​+20... +24 градусов.