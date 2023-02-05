Ось цих вітамінів найбільше бракує підліткам: чим це небезпечно

Яких вітамінів найчастіше не вистачає підліткам

"Нижче наведені дефіцити найчастіше зустрічаються у підлітків, особливо тих, хто має зайву вагу. При неправильному незбалансованому харчуванні дитина кожен день не отримує потрібні для організму вітаміни та мінерали. Тому - будьте відповідальні", - радить експертка.

Вітамін D

Цей вітамін важливий для "будівельної" функції організму. А також для підвищення імунітету та нормалізації роботи гормональної системи.

Зараз через гаджети і навчання онлайн більшість дітей проводить час вдома, майже не виходячи на вулицю. На жаль, географічне розташування України не може забезпечити нам норму вітаміну D навіть влітку.

Підлітки з зайвою вагою, мають на 50% гірший рівень цього вітаміну, ніж їхні однолітки, чия вага є в нормі. Вітамін D любить ховатися в жирових запасах.

Вітамін С

Також дуже важливий, бо бере участь у синтезі колагену зубів, кісток та капілярів, має протизапальну та алергічну дію. Бере участь у синтезі глюкози та допомагає залізу засвоюватися в організмі.

Діти, що не вживають овочі та фрукти, мають проблеми з дефіцитом вітаміну С. І банальна аскорбінка тут не врятує.

Вітамін А

Потрібен для імунітету й гормональної системи як дівчат, так і хлопців. Забезпечує захист слизових оболонок. Впливає на якість шкіри та загоювання ран.

Підлітки, що мають дефіцит вітамін А, часто хворіють, мають проблеми зі шкірою (акне, висипки, прищі). У дівчат знижується рівень прогестерону.

Група вітамінів В

Ці вітаміни відповідають за нервовий стан підлітка і відіграють важливу роль у зростанні організму. Також мають зв'язок з анеміями. При великих дефіцитах у дитини можуть бути судоми і поколювання у руках і ногах.

При дефіцитах може бути втома, депресія, м'язові болі. Сухість та тріщини шкіри у кутках губ, шкірні висипи, безсоння та уповільнення росту.

Виявити брак вітамінів можна за допомогою аналізів. Із результатами слід звернутися до лікаря і підібрати оптимальний варіант, як покрити дефіцит у кожному конкретному випадку.