Відмовтесь від цих напоїв, якщо не хочете угробити своє здоров'я: список

Солодкий чай

Одними з найгірших напоїв для здоров’я кишківника є ті, що містять доданий цукор, наприклад лимонад і солодкі напої, холодний чай.

"Опубліковане дослідження 2020 року показало, що дієта з високим вмістом цукру може сприяти запаленню та порушити баланс між "хорошим" і "поганим" "мікробіомом кишківника, що може призвести до негативних наслідків для здоров’я", - каже лікар Тобі Амідор.

Якщо вам хочеться холодного солодкого напою, вибирайте 100% фруктовий сік без додавання цукру.

Сік з цукром

"Напої, виготовлені здебільшого з додаванням цукру без поживної цінності, можуть змінити баланс кишкового мікробіому на користь "поганих" бактерій", - пояснює Амідор.

Краще пити 100% фруктовий або овочевий сік, оскільки вони містять вітаміни, мінерали та фітонутрієнти.

Енергетичні напої

Енергетичні напої з високим вмістом кофеїну можуть викликати гастрит, запалення, посилення перистальтики кишківника та діарею, заявляє лікар Лорен Гарріс-Пінкус.

Він пояснює, що надлишок кофеїну може призвести до того, що шлунок виділяє більше кислоти, ніж зазвичай, що може погіршити симптоми рефлюксу.

"Це також може спричинити тремтіння та посилити занепокоєння, що може посилити симптоми у людей із синдромом подразненого кишківника", - додає медик.

Газовані напої

Є деякі дослідження, які пов’язують споживання газованих напоїв із розладами шлунково-кишкового тракту. Результати показують, що більшість потенційних розладів виникає після вживання 300 мл або більше.

Також вживання газованих безалкогольних напоїв може збільшити ризик раку підшлункової залози.

Алкоголь

Регулярне вживання надто великої кількості пива, коктейлів або вина може вплинути на мікробіоту, викликаючи дисбаланс бактерій у кишківнику з надмірним розростанням поганих, нездорових бактерій. Цей дисбаланс призводить до запалення.

Хронічне зловживання алкоголем також може пошкодити клітини, які вистилають кишківник, підвищуючи його проникність, що дозволяє бактеріям і токсинам, які вони виробляють, проникати в кров.

Останні рекомендації для американців з помірного вживання спиртного передбачають 350 мл пива для людини на день чи 150 мл вина, чи 45 мл міцних алкогольних напоїв.